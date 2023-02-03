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Ayçiçek yağı fiyatı hiç bu kadar inmemişti! FİYATLAR DİBE ÇEKİLDİ! 2-3,4-5 litre yağlar o markette...

Ayçiçek yağı fiyatına dev indirim geldi. Vatandaşların en çok temel gıda ürünlerinden birisi olan ayçiçek yağı fiyatlarını takip ediyor. Özellikle bazı zincir marketler ara ara dev indirimler başlatıyor. Hemen hemen hepimiz sıklıkla alışveriş yaptığı o market, büyük bir kampanyaya imza attı. 2 litre ayçiçek yağı 69.75 TL'ye, 4 litre ayçiçek yağı ise 123.90 TL'ye düştü. İşte, Migros, BİM, ŞOK marketlerin güncel yağ fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 03.02.2023 15:40 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 15:40
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Ayçiçek yağı fiyatı hiç bu kadar inmemişti! FİYATLAR DİBE ÇEKİLDİ! 2-3,4-5 litre yağlar o markette...

Marketlerdeki yağ fiyatları vatandaşlar tarafından takip ediliyor. O market, ayçiçek yağı fiyatlarına büyük inidirim başlattığını duyurdu. İndirimi duyan vatandaşlar, markette adeta kuyruk oluşturdu. Peki, hangi markette yağ ne kadar indirimli? İşte, BİM, ŞOK, Migros'ta satılan 2-4-5 litre yağ fiyatları...

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Ayçiçek yağı fiyatı hiç bu kadar inmemişti! FİYATLAR DİBE ÇEKİLDİ! 2-3,4-5 litre yağlar o markette...

AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI DİBE ÇEKİLDİ!

Büyük market zincilerinden olan Migros ve CarrefourSA, yağ fiyatlarını dibe çekti. İşte, marka marka yağ fiyatları;

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Ayçiçek yağı fiyatı hiç bu kadar inmemişti! FİYATLAR DİBE ÇEKİLDİ! 2-3,4-5 litre yağlar o markette...

-Kırlangıç marka 4 litre ayçiçek yağı 123.90 TL

-Orkide marka 4 litre ayçiçek yağı 144.90 TL

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Ayçiçek yağı fiyatı hiç bu kadar inmemişti! FİYATLAR DİBE ÇEKİLDİ! 2-3,4-5 litre yağlar o markette...

-Orkide marka 1 litre ayçiçek yağı 39.95 TL

-Orkide marka 2 litre ayçiçek yağı 93.90 TL

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Ayçiçek yağı fiyatı hiç bu kadar inmemişti! FİYATLAR DİBE ÇEKİLDİ! 2-3,4-5 litre yağlar o markette...

-Sırma marka 4 litre ayçiçek yağı 139.95 TL

-Yudum marka 2 litre ayçiçek yağı 98.50 TL