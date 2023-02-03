Ayçiçek yağı fiyatı hiç bu kadar inmemişti! FİYATLAR DİBE ÇEKİLDİ! 2-3,4-5 litre yağlar o markette...

Ayçiçek yağı fiyatına dev indirim geldi. Vatandaşların en çok temel gıda ürünlerinden birisi olan ayçiçek yağı fiyatlarını takip ediyor. Özellikle bazı zincir marketler ara ara dev indirimler başlatıyor. Hemen hemen hepimiz sıklıkla alışveriş yaptığı o market, büyük bir kampanyaya imza attı. 2 litre ayçiçek yağı 69.75 TL'ye, 4 litre ayçiçek yağı ise 123.90 TL'ye düştü. İşte, Migros, BİM, ŞOK marketlerin güncel yağ fiyat listesi...