Asgari ücrette düğüm yarın çözülecek! Asgari ücret zammı ve AGİ zammı ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı için son toplantı yarın gerçekleşecek. 7 milyon insanı doğrudan ilgilendiren, dolaylı olarak ise 20 milyona yakın insanı etkileyecek asgari ücret görüşmelerinin sonuncusu yarın saat 14.00'te Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda yapılacak. Görşmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlık edecek. Komisyonda işçi tarafını Türk-İş Sendikası temsil ederken, işveren kanadını ise TİSK temsil edecek. Toplantı öncesi işçi tarafının tavrı net görünüyor. Türk-İş 2 bin 578 TL'den geri adım atmayacağını deklare ederken, diğer işçi sendikalarından da destek geldi. İşçi sendikaları birlik kararı alırken, TİSK rakam konusunda sessizliğini koruyor. TİSK'in bugüne kadar beyan ettiği görüşlerden enflasyon üzerinde bir zam oranına sıcak bakılmadığı anlaşılıyor. TİSK ayrıca devlet desteğinde artış talep ediyor. Bu artış pazarlıktaki düğümü çözecek gibi görünüyor. Peki, Asgari ücret zammı ve AGİ zammı ne kadar olacak? İşte toplantıya 1 gün kala son durum...

Giriş Tarihi: 25.12.2019 09:55 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 10:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





