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Asgari ücrette düğüm yarın çözülecek! Asgari ücret zammı ve AGİ zammı ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı için son toplantı yarın gerçekleşecek. 7 milyon insanı doğrudan ilgilendiren, dolaylı olarak ise 20 milyona yakın insanı etkileyecek asgari ücret görüşmelerinin sonuncusu yarın saat 14.00'te Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda yapılacak. Görşmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlık edecek. Komisyonda işçi tarafını Türk-İş Sendikası temsil ederken, işveren kanadını ise TİSK temsil edecek. Toplantı öncesi işçi tarafının tavrı net görünüyor. Türk-İş 2 bin 578 TL'den geri adım atmayacağını deklare ederken, diğer işçi sendikalarından da destek geldi. İşçi sendikaları birlik kararı alırken, TİSK rakam konusunda sessizliğini koruyor. TİSK'in bugüne kadar beyan ettiği görüşlerden enflasyon üzerinde bir zam oranına sıcak bakılmadığı anlaşılıyor. TİSK ayrıca devlet desteğinde artış talep ediyor. Bu artış pazarlıktaki düğümü çözecek gibi görünüyor. Peki, Asgari ücret zammı ve AGİ zammı ne kadar olacak? İşte toplantıya 1 gün kala son durum...

Giriş Tarihi: 25.12.2019 09:55 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 10:26
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Asgari ücrette düğüm yarın çözülecek! Asgari ücret zammı ve AGİ zammı ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı için son görüşme yarın saat 14.00'te yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek görüşmeye Bakan Zehra Zümrüt Selçuk başkanlık edecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 2 Aralık'ta, son toplantısını ise 17 Aralık'ta gerçekleştirmişti. Asgari ücretin belli olacağı toplantı öncesi son durum merak ediliyor. Peki, asgari ücret zammı ve AGİ zammı ne kadar olacak? İYaşanan tüm gelişmeleri ve konuşulan zam senaryolarını sizler için derledik. İşte merak edilen soruların yanıtları...

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Asgari ücrette düğüm yarın çözülecek! Asgari ücret zammı ve AGİ zammı ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET İÇİN SON TOPLANTI YARIN

Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl Aralık ayı içerisinde 4 kez toplanarak gelecek yılın zam oranını belirliyor. Masada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri, Türk-İş Sendikası ve TİSK yer alıyor. İşçi kanadının düşüncelerini Türk-İş, işveren kanadının düşüncelerini TİSK anlatıyor. Bakanlık ise iki tarafın menfaatleri doğrultusunda karar alınması için görüşmeleri yürütüyor.

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Asgari ücrette düğüm yarın çözülecek! Asgari ücret zammı ve AGİ zammı ne kadar olacak?

Asgari ücret için ilk toplantı Bakanlık binasında, ikinci toplantı işçi sendikasında, üçüncü toplantı işveren binasında gerçekleşiyor. Kararın verildiği son toplantı yine Bakanlık binasında oluyor. Bu yıl ilk toplantı 2 Aralık'ta Bakanlık binasında yapıldı. Son toplantı yarın saat 14.00'te yine Bakanlık binasında olacak.

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Asgari ücrette düğüm yarın çözülecek! Asgari ücret zammı ve AGİ zammı ne kadar olacak?

İŞÇİ SENDİKALARI BİRLİK KARARI ALDI

Türkiye'de güçlü üç işçi sendikası var. Bunların en büyüğü Türk-İş Sendikası. Bu nedenle asgari ücret pazarlıklarına Türk-İş katılıyor. DİSK ve Hak-İş diğer büyük işçi sendikaları. Bu yıl işçi sendikaları birlik kararı aldı. Son toplantı öncesi bir toplantı tertip eden sendikalar, Türk-İş'e tam destek verdi.

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Asgari ücrette düğüm yarın çözülecek! Asgari ücret zammı ve AGİ zammı ne kadar olacak?

İŞÇİLERİN MAAŞ TALEBİ BELLİ

Türk-İş, DİSK ve Hak-İş birlikte gerçekleştirdiği toplantı sonrası yaptığı açıklamada asgari ücret rakamı konusunda uzlaştıklarını duyurdu. Yapılan açıklamada, "2 bin 578 TL altındaki teklifleri değerlendirmeyeceğimizi deklare ediyoruz" denildi. 2 bin 578 TL'yi ilk olarak Türk-İş telaffuz etmişti. Hak-İş ve DİSK daha yüksek rakamlar istiyordu.