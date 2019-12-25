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Halkbank konut kredisi faizi ne kadar? Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranı kaç? Vakıfbank taşıt kredisi faizi ne?

Yılın son günlerine girilirken kredi faiz oranları yoğun şekilde araştırılıyor. Özellikle devlet bankalarındaki kredi faiz oranları merak konusu. Merkez Bankası'nın son faiz indiriminin ardından devlet bankalarının faizleri düşürmesi bekleniyor. Vatandaşlar olası faiz indirimi nedeniyle gelişmeleri anbean takip ediyor. Başta kamu bankaları olmak üzere tüm bankaların faiz oranlarını derledik. Haberimizde katılım bankalarının kar oranlarını da görebilirsiniz. Peki, Halkbank konut kredisi faizi ne kadar? Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranı kaç? Vakıfbank taşıt kredisi faizi ne? Özel bankalarda faizler ne durumda? En uygun kredi veren banka hangisi? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 25.12.2019 10:53 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 11:03
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Halkbank konut kredisi faizi ne kadar? Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranı kaç? Vakıfbank taşıt kredisi faizi ne?

Kredi faiz oranları yakından takip ediliyor. Yılın son günlerine girilirken başta kamu bankaları olmak üzere birçok bankadan kredi girişimleri sürüyor. Merkez Bankası'nın politika faizini düşürmesinin ardından bankalardan beklenen hamleler gelmiş değil. Bu nedenle vatandaşlar kredi faizlerindeki son durumu anbean takip ediyor. Özellikle Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası vatandaşın radarında. Peki, Halkbank konut kredisi faizi ne kadar? Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranı kaç? Vakıfbank taşıt kredisi faizi ne? İşte detaylar...

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Halkbank konut kredisi faizi ne kadar? Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranı kaç? Vakıfbank taşıt kredisi faizi ne?

İŞTE GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI (25 ARALIK 2019)

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANI

Konut kredisi faizi: 0,99

İhtiyaç kredisi faizi: 1.19

Sıfır araç satışında kredi faiz oranı: 1,19

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Halkbank konut kredisi faizi ne kadar? Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranı kaç? Vakıfbank taşıt kredisi faizi ne?

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANI

Konut kredisi faizi: 0,99

İhtiyaç kredisi faizi: 1.19

Sıfır araç satışında kredi faiz oranı: 1,19

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Halkbank konut kredisi faizi ne kadar? Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranı kaç? Vakıfbank taşıt kredisi faizi ne?

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANI NE KADAR?

Konut kredisi faizi: 0,99

İhtiyaç kredisi faizi: 1,19

Sıfır araç satışında kredi faiz oranı: 1,05

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Halkbank konut kredisi faizi ne kadar? Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranı kaç? Vakıfbank taşıt kredisi faizi ne?

TÜRKİYE İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi faizi: 0,99

İhtiyaç kredisi faizi: 1.15

Taşıt Kredisi: 1.10