Halkbank konut kredisi faizi ne kadar? Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranı kaç? Vakıfbank taşıt kredisi faizi ne?

Yılın son günlerine girilirken kredi faiz oranları yoğun şekilde araştırılıyor. Özellikle devlet bankalarındaki kredi faiz oranları merak konusu. Merkez Bankası'nın son faiz indiriminin ardından devlet bankalarının faizleri düşürmesi bekleniyor. Vatandaşlar olası faiz indirimi nedeniyle gelişmeleri anbean takip ediyor. Başta kamu bankaları olmak üzere tüm bankaların faiz oranlarını derledik. Haberimizde katılım bankalarının kar oranlarını da görebilirsiniz. Peki, Halkbank konut kredisi faizi ne kadar? Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranı kaç? Vakıfbank taşıt kredisi faizi ne? Özel bankalarda faizler ne durumda? En uygun kredi veren banka hangisi? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 25.12.2019 10:53 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 11:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





