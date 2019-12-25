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Altın fiyatları son durum: Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

Altın fiyatları Aralık ayındaki yükselişini bugün de sürdürüyor. Gram altın 270 TL'nin altını gördüğü Kasım ayının ardından 15 TL'den fazla değer kazandı. Dün itibarıyla gram altın satış fiyatı 285 TL'yi geçti. Çeyrek altın fiyatı da 470 TL'ye doğru ilerlemeye başladı. Altın fiyatları yılın son günlerinde yükselişini artırarak sürdürüyor. Ons Altın fiyatı 1500 doları aşmış durumda. Peki, altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 25.12.2019 09:29 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 09:38
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Altın fiyatları son durum: Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

Altın fiyatları Aralık ayındaki yükselişini artırarak sürdürüyor. Yılın son günlerinde vatandaşlar altındaki yükselişi yakından izliyor. Son yükseliş ile birlikte Ons Altın 1500 doları aştı ve 100 günlük seviyesinin üstüne çıktı. Gram altın 285 TL'yi, çeyrek altın 465 TL'yi aştı. Peki, altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları ve detaylar...

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Altın fiyatları son durum: Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NASIL SEYREDECEK?

Ons altın fiyatları dün yükselişini sürdürerek 100 günlük hareketli ortalamasını kırdı ve 1500 seviyesine çıktı. Dolar endeksinin 97,50 seviyesi üzerinde tutunuyor olmasına rağmen altın fiyatlarının yükseliş eğilimini koruyor olmasında: (i) Brexit sürecine ilişkin varlığını koruyan belirsizlikler, (ii) ABD – Çin arasındaki ticaret geriliminin orta vadede süreceği beklentileri, (iii) ABD Başkanlık seçimlerinin piyasada oluşturması beklenen belirsizlik ortamı ve (iv) Merkez Bankalarının ve ETF'lerin altın alımına devam etmesi gibi faktörler etkili oluyor.

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Altın fiyatları son durum: Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

Gram altında ise mevcut yükselişin 284 – 285 bandına kadar ulaşmasını bekliyoruz. Yükselişin devam edebilmesi için bu bandın aşılması gerekmekte. Bu seviyenin yukarı yönlü kırılması yükselişlerin 290 seviyesini hedef alacak şekilde hızlanmasına neden olabilir. Gram altında 284 – 285 bandını yakından takip ediyoruz.

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Altın fiyatları son durum: Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI
284,92
285,13
%0,00

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Altın fiyatları son durum: Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
286,65
286,94
%-0,02