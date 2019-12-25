Altın fiyatları son durum: Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NASIL SEYREDECEK?

Ons altın fiyatları dün yükselişini sürdürerek 100 günlük hareketli ortalamasını kırdı ve 1500 seviyesine çıktı. Dolar endeksinin 97,50 seviyesi üzerinde tutunuyor olmasına rağmen altın fiyatlarının yükseliş eğilimini koruyor olmasında: (i) Brexit sürecine ilişkin varlığını koruyan belirsizlikler, (ii) ABD – Çin arasındaki ticaret geriliminin orta vadede süreceği beklentileri, (iii) ABD Başkanlık seçimlerinin piyasada oluşturması beklenen belirsizlik ortamı ve (iv) Merkez Bankalarının ve ETF'lerin altın alımına devam etmesi gibi faktörler etkili oluyor.