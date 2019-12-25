Altın fiyatları son durum: Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?
Altın fiyatları Aralık ayındaki yükselişini bugün de sürdürüyor. Gram altın 270 TL'nin altını gördüğü Kasım ayının ardından 15 TL'den fazla değer kazandı. Dün itibarıyla gram altın satış fiyatı 285 TL'yi geçti. Çeyrek altın fiyatı da 470 TL'ye doğru ilerlemeye başladı. Altın fiyatları yılın son günlerinde yükselişini artırarak sürdürüyor. Ons Altın fiyatı 1500 doları aşmış durumda. Peki, altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 25.12.2019 09:29Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 09:38