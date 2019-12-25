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25.12.2019

Son dakika: Asgari ücret zammı belli oluyor! Bakan Selçuk 2020 yılında geçerli olacak zam oranına açıklayacak

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği '2020 yılında asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı açıklandı mı? 2020 yılı asgari ücreti ne zaman açıklanacak?' soruları yanıt buluyor. Yarın (26 Aralık 2019 Perşembe) gerçekleştirilecek olan toplantı sonrası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un 2020 yılında geçerli olacak asgari ücreti açıklaması bekleniyor. İşte detaylar...

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