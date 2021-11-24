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Asgari ücrette sona doğru! Açıklamalar peş peşe geldi: İşte masadaki son rakamlar
Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücrete yapılacak zam oranına çevrildi. Geçtiğimiz yılarda aralık ayının son haftası belli olan asgari ücretle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin görüşmeleri ilk haftada bitirme kararında olduğuna yönelik mesaj verdi. Peki işverenler ve işçiler 2022 yılı asgari ücretine yönelik ne kadar zam bekliyor. Asgari ücret ne zaman belli olacak? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
Giriş Tarihi: 24.11.2021 11:26Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 12:01