Borcu olanlar elinizi çabuk tutun! Ceza ve faizlerin tamamı siliniyor! Yapılandırma için son tarih 30 Kasım…

Ceza ve faizlerin tamamı siliniyor! Borcu olanlar elinizi çabuk tutun! Yapılandırma için son tarih 30 Kasım! Sosyal güvenlik prim borçları olan kişiler için son günlere girildi. Borçlarını yapılandırarak faizleri ve cezaları sildirmek isteyen ve daha az ödeme yapmak isteyen vatandaşlar bu fırsattan kolaylıkla faydalanabilecek. Bu ödemelerin 30 Kasım 2021 tarihine kadar tamamlanması gerekecek. 2021'in nisan ayı da dahil önceki döneme ait sağlık prim borçlarının tamamı yapılandırılabilecek. İşte, borç yapılandırma için merak edilen detaylar!