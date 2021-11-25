25 Kasım 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Borcu olanlar elinizi çabuk tutun! Ceza ve faizlerin tamamı siliniyor! Yapılandırma için son tarih 30 Kasım…

Borcu olanlar elinizi çabuk tutun! Ceza ve faizlerin tamamı siliniyor! Yapılandırma için son tarih 30 Kasım…

Ceza ve faizlerin tamamı siliniyor! Borcu olanlar elinizi çabuk tutun! Yapılandırma için son tarih 30 Kasım! Sosyal güvenlik prim borçları olan kişiler için son günlere girildi. Borçlarını yapılandırarak faizleri ve cezaları sildirmek isteyen ve daha az ödeme yapmak isteyen vatandaşlar bu fırsattan kolaylıkla faydalanabilecek. Bu ödemelerin 30 Kasım 2021 tarihine kadar tamamlanması gerekecek. 2021'in nisan ayı da dahil önceki döneme ait sağlık prim borçlarının tamamı yapılandırılabilecek. İşte, borç yapılandırma için merak edilen detaylar!

Giriş Tarihi: 25.11.2021 10:54 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 10:54
  • 1
  • 18
Borcu olanlar elinizi çabuk tutun! Ceza ve faizlerin tamamı siliniyor! Yapılandırma için son tarih 30 Kasım…

Borç yapılandırma için son günler! Ceza ve faizlerin tamamı siliniyor! Sosyal güvenlik prim borçları olan vatandaşlar, bu borçları sildirerek daha az ödeme yapma imkanı yakalıyor. Borçlarını silerek rahat bir nefes almak isteyen vatandaşların elini çabuk tutması gerekecek. Çünkü, borç yapılandırma için son gün 30 Kasım olarak belirlendi. Yapılandırma bu yılın nisan ayı ve öncesini kapsıyor. Dolayısıyla 2021'in nisan ayından bugüne kadar primlerinizi ödemiş olmanız gerekiyor. İşte detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
Borcu olanlar elinizi çabuk tutun! Ceza ve faizlerin tamamı siliniyor! Yapılandırma için son tarih 30 Kasım…

1- Genel sağlık sigortası prim borcu için yapılandırma fırsatı kaçtı mı?

Prim borçlarını yapılandırmak için geç kalınmadı, 2021'in sonuna kadar sağlık prim borçlarınızı yapılandırabilirsiniz.

  • 3
  • 18
Borcu olanlar elinizi çabuk tutun! Ceza ve faizlerin tamamı siliniyor! Yapılandırma için son tarih 30 Kasım…

2- Tüm prim borçları yapılandırılacak mı?

2021'in nisan ayı da dahil önceki döneme ait sağlık prim borçlarının tamamı yapılandırılabilecek.

  • 4
  • 18
Borcu olanlar elinizi çabuk tutun! Ceza ve faizlerin tamamı siliniyor! Yapılandırma için son tarih 30 Kasım…

3- Nisan ayı sonrası için ne olacak?

Yapılandırma bu yılın nisan ayı ve öncesini kapsıyor. Dolayısıyla 2021'in nisan ayından bugüne kadar primlerinizi ödemiş olmanız gerekiyor. Ödemediyseniz de 7 aylık primi SGK'ya ödemeniz gerekiyor.

  • 5
  • 18
Borcu olanlar elinizi çabuk tutun! Ceza ve faizlerin tamamı siliniyor! Yapılandırma için son tarih 30 Kasım…

4- Yapılandırma için nereye başvurulacak?

Herhangi bir başvuru yapmanıza gerek yok, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), genel sağlık sigortası prim borcu olanların borçlarını otomatik olarak yapılandırdı.