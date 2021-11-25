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İşsizlik maaşı 3.500 TL’yi geçebilir! Asgari ücret zammıyla işsizlik maaşı da katlanacak! Yüzde 30 artış olursa…

Milyonlarca çalışan asgari ücretle ödeme alırken, işsizlerin en büyük dayanağı ise kuşkusuz işsizlik maaşı olmaktadır. İşsizlik maaşı her yıl tıpkı asgari ücret gibi artıyor. Asgari ücret zam oranına göre işsizlik maaşında da artış sağlanıyor. Yapılan hesaplara göre; asgari ücrete yüzde 30 zam geldiğinde işsizlik maaşı tavan ücretinin 3.500 TL'yi aştığı görülüyor. İşte, işsizlik maaşı alan binlerce kişiyi ilgilendiren haberin detayları!

Giriş Tarihi: 25.11.2021 12:16 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 12:16
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İşsizlik maaşı 3.500 TL’yi geçebilir! Asgari ücret zammıyla işsizlik maaşı da katlanacak! Yüzde 30 artış olursa…

Asgari ücret zammıyla birlikte işsizlik maaşı da artış yaşayacak. Yıllık enflasyon verisi ve refah payı eklenerek yapılan asgari ücret zammı, bazı devlet desteklerinde de artışa yol açacak. Devlet destekleri alan yüzbinlerce kişinin kazancı böylelikle yükselmiş olacak. Bunların başında da işsizlik maaşı geliyor. İŞKUR tarafından verilen işsizlik maaşları sayesinde, işsiz vatandaşlar aylar boyunca rahat bir nefes alabiliyor. Asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığında ise işsizlik maaşının tavan ücreti 3.500 TL'yi aşacak!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşsizlik maaşı 3.500 TL’yi geçebilir! Asgari ücret zammıyla işsizlik maaşı da katlanacak! Yüzde 30 artış olursa…

Yılın sonuna yaklaşılırken, asgari ücret zammı gündeme oturdu.

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İşsizlik maaşı 3.500 TL’yi geçebilir! Asgari ücret zammıyla işsizlik maaşı da katlanacak! Yüzde 30 artış olursa…

Takvim'den Çığıl Ön Yener'in haberine göre; asgari ücret artışı çalışan-çalışmayan milyonlarca kişinin gelirini yükseltecek.

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İşsizlik maaşı 3.500 TL’yi geçebilir! Asgari ücret zammıyla işsizlik maaşı da katlanacak! Yüzde 30 artış olursa…

İşsizlik ödeneğindeki taban ve tavan tutarlar da asgari ücretle birlikte artacak.

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İşsizlik maaşı 3.500 TL’yi geçebilir! Asgari ücret zammıyla işsizlik maaşı da katlanacak! Yüzde 30 artış olursa…

KADEMELİ ARTIŞ YAŞANACAK

İşsiz kalanlara son 4 aylık ortalama brüt kazançlarının yüzde 40'ı oranında işsizlik ödeneği veriliyor.