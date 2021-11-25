25 Kasım 2021, Perşembe
İşsizlik maaşı 3.500 TL’yi geçebilir! Asgari ücret zammıyla işsizlik maaşı da katlanacak! Yüzde 30 artış olursa…
Milyonlarca çalışan asgari ücretle ödeme alırken, işsizlerin en büyük dayanağı ise kuşkusuz işsizlik maaşı olmaktadır. İşsizlik maaşı her yıl tıpkı asgari ücret gibi artıyor. Asgari ücret zam oranına göre işsizlik maaşında da artış sağlanıyor. Yapılan hesaplara göre; asgari ücrete yüzde 30 zam geldiğinde işsizlik maaşı tavan ücretinin 3.500 TL'yi aştığı görülüyor. İşte, işsizlik maaşı alan binlerce kişiyi ilgilendiren haberin detayları!
Giriş Tarihi: 25.11.2021 12:16 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 12:16
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