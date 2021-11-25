İşsizlik maaşı 3.500 TL’yi geçebilir! Asgari ücret zammıyla işsizlik maaşı da katlanacak! Yüzde 30 artış olursa…

Asgari ücret zammıyla birlikte işsizlik maaşı da artış yaşayacak. Yıllık enflasyon verisi ve refah payı eklenerek yapılan asgari ücret zammı, bazı devlet desteklerinde de artışa yol açacak. Devlet destekleri alan yüzbinlerce kişinin kazancı böylelikle yükselmiş olacak. Bunların başında da işsizlik maaşı geliyor. İŞKUR tarafından verilen işsizlik maaşları sayesinde, işsiz vatandaşlar aylar boyunca rahat bir nefes alabiliyor. Asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığında ise işsizlik maaşının tavan ücreti 3.500 TL'yi aşacak!