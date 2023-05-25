25 Mayıs 2023, Perşembe
ASGARİ ÜCRET ne zaman açıklanacak? Temmuz 2023 asgari ücret yüzde kaç artacak? Ara zam tahminleri...
"2023 asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Kamuda çalışan yaklaşık 700 bin işçinin en düşük maaşının 15 bin TL'ye yükseltilmesi ve memur zammı açıklamasının ardından asgari ücret ara zam beklentileri arttı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Bilgin'in son dakika açıklamaları sonrası Temmuz ayında asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacağı merak konusu oldu. Peki, asgari ücret ara zammı ne zaman açıklanacak? İşte, Bakan Bilgin'in asgari ücret açıklaması...
Giriş Tarihi: 25.05.2023 14:35
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