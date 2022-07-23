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Haberler Galeri Anneye devletten en az 16 bin 721 TL! Yeni destek tutarları ne kadar oldu? İşte tüm detaylar

Anneye devletten en az 16 bin 721 TL! Yeni destek tutarları ne kadar oldu? İşte tüm detaylar

Annelere devlet tarafından pek çok destek sağlanıyor. Doğum yapan annelere 300-400-600 lira doğum yardımı, 316 lira emzirme ödeneği verilirken, doğum izninde de maaşı devlet yatırıyor. Asgari ücretli anneye en az 16 bin 105 lira rapor parası ödeniyor. Peki yeni destek tutarları ne kadar oldu? İşte maaşa göre annenin iş göremezlik ödeneği...

Giriş Tarihi: 23.07.2022 08:22 Güncelleme Tarihi: 23.07.2022 08:22
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Anneye devletten en az 16 bin 721 TL! Yeni destek tutarları ne kadar oldu? İşte tüm detaylar

Ülkemizde annelere pek çok destek sağlanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Anneye devletten en az 16 bin 721 TL! Yeni destek tutarları ne kadar oldu? İşte tüm detaylar

Çocuğu olanlar doğum yardımı ve emzirme ödeneği alırken; çalışanlara doğum izninde geçen süre için iş göremezlik ödeneği veriliyor.

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Anneye devletten en az 16 bin 721 TL! Yeni destek tutarları ne kadar oldu? İşte tüm detaylar

NASIL HESAPLANIYOR?
Annelere doğum izni sırasında çalışmadığı sürenin ücreti devlet tarafından veriliyor.

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Anneye devletten en az 16 bin 721 TL! Yeni destek tutarları ne kadar oldu? İşte tüm detaylar

İş göremezlik ödeneği ya da diğer adıyla rapor parası, doğum öncesi ve sonrası kullanılan toplam 112 günlük izin süresi üzerinden hesaplanıyor.

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Anneye devletten en az 16 bin 721 TL! Yeni destek tutarları ne kadar oldu? İşte tüm detaylar

Hesaplama son 1 yıllık kazanç ortalaması üzerinden yapılıyor.