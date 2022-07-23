Anneye devletten en az 16 bin 721 TL! Yeni destek tutarları ne kadar oldu? İşte tüm detaylar

Annelere devlet tarafından pek çok destek sağlanıyor. Doğum yapan annelere 300-400-600 lira doğum yardımı, 316 lira emzirme ödeneği verilirken, doğum izninde de maaşı devlet yatırıyor. Asgari ücretli anneye en az 16 bin 105 lira rapor parası ödeniyor. Peki yeni destek tutarları ne kadar oldu? İşte maaşa göre annenin iş göremezlik ödeneği...

Giriş Tarihi: 23.07.2022 08:22 Güncelleme Tarihi: 23.07.2022 08:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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