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Haberler Galeri Türkiye'de 2023 "enerjinin yılı" olacak! Ülke tarihi için ilkler yaşanacak

Türkiye'de 2023 "enerjinin yılı" olacak! Ülke tarihi için ilkler yaşanacak

Türkiye'de doğal gazdan petrole, nükleerden yenilenebilir enerjiye birçok alanda gerçekleştirilecek projelerle 2023 "enerjinin yılı" olacak. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için bu alanda çok sayıda projeyi devreye alan Türkiye, ülke tarihi açısından ilklere sahne olacak gelişmelere şahitlik edecek.

Giriş Tarihi: 01.01.2023 11:25 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 11:31
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Türkiye’de 2023 enerjinin yılı olacak! Ülke tarihi için ilkler yaşanacak

Türkiye, 7 uluslararası doğal gaz boru hattı, 2'si yüzer olmak üzere 4 LNG santrali, 2 yer altı doğal gaz depolama tesisiyle enerjide arz güvenliğini sağlarken, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle gaz tedariki konusunda darboğaza giren Avrupa'nın krizi aşmasında da kilit rol oynamaya hazırlanıyor.

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Türkiye’de 2023 enerjinin yılı olacak! Ülke tarihi için ilkler yaşanacak

Azerbaycan'dan sonra Türkmen gazının da Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'na (TANAP) bağlanarak önce Türkiye'ye, ardından Avrupa'ya iletilmesine yönelik çalışmalar Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan işbirliğiyle sürdürülürken, Rus gazının da bu yöntemle Avrupa'ya iletilmesi hedefleniyor.

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Türkiye’de 2023 enerjinin yılı olacak! Ülke tarihi için ilkler yaşanacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iki hafta önce yaptığı açıklamada, Türkiye'yi en kısa sürede doğal gaz referans fiyatının oluştuğu küresel bir merkez haline dönüştürmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, "Özellikle Trakya doğal gazda, enerjide bir hub haline gelecektir. Bununla ilgili çalışmalarımızı bölgemizdeki enerji ortaklarımızla birlikte yürütüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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Türkiye’de 2023 enerjinin yılı olacak! Ülke tarihi için ilkler yaşanacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de 10 Ekim'de Astana'da düzenlenen zirvede, "Bu merkez, sadece gaz sevkiyatı için değil gaz fiyatının belirlenmesi için bir platform olabilir çünkü fiyatlandırma konusu çok önemli." değerlendirmesinde bulunmuş, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da Türkiye üzerinden 63 milyar metreküplük gazı Avrupa'ya sevk edebileceklerini dile getirmişti.

Türkiye, söz konusu ülkelerden boru hatlarıyla alınacak gazın yanı sıra çeşitli ülkelerden LNG tedariki de yaparak doğal gaz referans fiyatının oluştuğu küresel bir merkez olmaya hazırlanıyor.

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Türkiye’de 2023 enerjinin yılı olacak! Ülke tarihi için ilkler yaşanacak

KARADENİZ GAZI MARTTA ŞEBEKEYE BAĞLANACAK

Son yıllarda hem karada hem denizde yaptığı arama ve sondaj çalışmalarıyla doğal gaz alanında önemli adımlar atan Türkiye, Sakarya Gaz Sahası'nda yapılan 58 milyar metreküplük yeni keşif ve revize edilen rezerv ölçümüyle 710 milyar metreküpe ulaşan yerli gazı martta şebekeye bağlayacak.