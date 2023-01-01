01 Ocak 2023, Pazar
Türkiye'de 2023 "enerjinin yılı" olacak! Ülke tarihi için ilkler yaşanacak
Türkiye'de doğal gazdan petrole, nükleerden yenilenebilir enerjiye birçok alanda gerçekleştirilecek projelerle 2023 "enerjinin yılı" olacak. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için bu alanda çok sayıda projeyi devreye alan Türkiye, ülke tarihi açısından ilklere sahne olacak gelişmelere şahitlik edecek.
Giriş Tarihi: 01.01.2023 11:25 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 11:31
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