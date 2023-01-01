01 Ocak 2023, Pazar
2023'te çok şey değişecek! e-ticaret yasası devrede | WhatsApp bazı telefonlarda olmayacak | Yemek kartlarında yeni dönem
Yeni yılda hayatımızda pek çok şey değişecek. Hem vatandaşı hem de iş dünyasını ilgilendiren birçok düzenleme bugün itibarıyla yürürlüğe konuldu. Tiyatro ve sinema biletlerindeki yüzde 10'luk vergi alınmayacak. e-ticaret yasası uygulanacak. WhatsApp eski telefonlarda çalışmayacak. İşte 2023'te devreye giren düzenlemeler...
Giriş Tarihi: 01.01.2023 07:46
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