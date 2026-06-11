Stajyer ve çıraklar için emeklilik kararı! Yargıtay noktayı koydu

Yargıtay çıraklık ve stajyerlik dönemlerinin uzun vadeli sigortalılık kapsamında değerlendirilmesine ilişkin çok konuşulacak bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, ilk derece mahkemesinde açılan, çıraklık döneminde geçen çalışma günlerinin emeklilik hesabına dahil edilmesine yönelik hizmet tespit davasındaki hükmü inceleyerek kararını açıkladı.

1987- 1989 yıllarında 16 yaşında iken Makine Kimya Endüstrisi'nde (MKE) çırak olarak çalışan bir kişi, bu dönemdeki çalışmalarının uzun vadeli sigorta kollarına tabi zorunlu sigortalılık statüsünde geçtiğini belirterek emekliliğine sayılması için iş mahkemesinde hizmet tespiti davası açtı.

MAHKEME KABUL ETTİ Sabah Gazetesi'nin haberine göre, mahkeme davacının söz konusu dönemde üretime yönelik olarak çalıştığını, gün içerisindeki çalışma süresinin meslek öğrenme nitelik ve ağırlığında geçmediğini değerlendirerek, talebi kabul etti.

Bölge adliye mahkemesi kararı doğru buldu. Temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtay 10. Hukuk Dairesine geldi. Yargıtay kararında, sigortalı konumunda geçen çalışma sürelerinin saptanmasına ilişkin davaların özel bir duyarlılıkla ve özenle yürütülmesi gerektiği belirtildi.

ÖĞRENİME DİKKAT ÇEKTİ Çıraklık döneminde öğrencilerin sigortalı sayılmamalarının, tatbiki mahiyetteki yapım ve üretim işlerinin gördükleri öğrenimin doğal bir gereği olmasından ötürü olduğu kaydedilen kararda, bu işler sigortalı işçilerin gördükleri iş görünümünde bulunsalar bile belirgin olarak öğrenim çevresine girdiği ifade edildi.

Bu bakımdan, bu gibi durumlarda bir hizmet akdinin varlığından söz edilemeyeceği için sigortalılık niteliği edinme halinin de söz konusu olmayacağı dile getirildi.