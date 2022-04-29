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Haberler Galeri Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri 2022 yattı mı? 29 Nisan tarım ve hayvancılık destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri 2022 yattı mı? 29 Nisan tarım ve hayvancılık destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Tarımsal destek ödemeleri ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Üreticileri yakından ilgilendiren tarımsal destek ödemelerinin detayları belli oldu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, arılı kovan desteği, bitki karantinası tazminatı desteği, sertifikalı tohum kullanım desteği, çam balı telafi desteği, damızlık ana arı desteği, düve alım desteği, yangın ve selden zarar gören kovan desteği ödemelerinin tarihini açıkladı. Peki, tarımsal destek ödemeleri yattı mı? 29 Nisan tarım ve hayvancılık destek ödemeleri ne zaman yatacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.04.2022 10:16 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 10:16
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Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri 2022 yattı mı? 29 Nisan tarım ve hayvancılık destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Son dakika... Tarımsal destek ödemeleri yattı mı? 2022 yılına ilişkin tarımsal destek ödemeleri ile ilgili beklenen açıklama geldi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, 156 milyon 585 bin liralık tarımsal destek ödemelerinin verileceği tarihi duyurdu. Peki, tarımsal destek ödemeleri 2022 yattı mı? 29 Nisan tarım ve hayvancılık destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri 2022 yattı mı? 29 Nisan tarım ve hayvancılık destek ödemeleri ne zaman yatacak?

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destek ödemelerinin 29 Nisan Cuma yani bugün hesaplara yatırılacağını açıkladı. Kirişci, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "156 milyon 585 bin liralık destek ödemelerini bugün saat 18.00'den sonra üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." değerlendirmesinde bulundu.

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Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri 2022 yattı mı? 29 Nisan tarım ve hayvancılık destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Bakan Kirişci, paylaşımında, desteklerin detaylarına ilişkin de bilgi verdi. Buna göre, arılı kovan desteği 143 milyon 883 bin lira, bitki karantinası tazminatı desteği 10 milyon 827 bin lira, sertifikalı tohum kullanım desteği 812 bin 481 lira, çam balı telafi desteği 192 bin 300 lira, damızlık ana arı desteği 45 bin lira, düve alım desteği 688 bin lira, yangın ve selden zarar gören kovan desteği 136 bin lira olarak ödenecek.

Destekten 66 bin 76 üretici yararlanacak.

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Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri 2022 yattı mı? 29 Nisan tarım ve hayvancılık destek ödemeleri ne zaman yatacak?

ARILI KOVAN DESTEKLEMESİ

Üretici, şahsen veya birliği aracılığı ile arılığının bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat eder. Arılı kovanlar il/ilçe müdürlüğünce tespit edilir.

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Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri 2022 yattı mı? 29 Nisan tarım ve hayvancılık destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Gezginci arıcıların tespit tutanakları işletmelerinin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne gönderilir. Desteklenecek kovan sayısı, üretim verileri ve diğer bilgiler Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS)'ne girilir.

AKS'den alınan icmaller askıya çıkarılır. Kesinleşen listeler Genel Müdürlüğe gönderilir. Destekleme ödemeleri birlikleri aracığı ile üreticilerin hesaplarına aktarılır.