HaberlerGaleriSon dakika: Tarımsal destek ödemeleri 2022 yattı mı? 29 Nisan tarım ve hayvancılık destek ödemeleri ne zaman yatacak?
Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri 2022 yattı mı? 29 Nisan tarım ve hayvancılık destek ödemeleri ne zaman yatacak?
Tarımsal destek ödemeleri ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Üreticileri yakından ilgilendiren tarımsal destek ödemelerinin detayları belli oldu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, arılı kovan desteği, bitki karantinası tazminatı desteği, sertifikalı tohum kullanım desteği, çam balı telafi desteği, damızlık ana arı desteği, düve alım desteği, yangın ve selden zarar gören kovan desteği ödemelerinin tarihini açıkladı. Peki, tarımsal destek ödemeleri yattı mı? 29 Nisan tarım ve hayvancılık destek ödemeleri ne zaman yatacak?