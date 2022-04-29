İşçi ikramiyesi yattı mı? 2022 kamu işçisi 2. tediye ödemeleri ne zaman? İkramiye tarihleri açıklandı! SON DAKİKA HABERLER

İşçi ikramiyesi yattı mı? Yüz binlerce kamu işçisinin heyecanla beklediği ikramiye ödemeleri ile ilgili detaylar belli oldu. Her yıl 52 günlük olarak verilen tediye ödemelerinin 13 günlük ikinci taksit ödemesi için araştırmalar sürüyor. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala ikramiye ödemelerinin ne zaman yatacağı araştırılmaya başlandı. Peki, işçi ikramiyesi yattı mı? 2022 kamu işçisi 2. tediye ödemeleri ne zaman? İşte cevaplar...