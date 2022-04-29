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Haberler Galeri İşçi ikramiyesi yattı mı? 2022 kamu işçisi 2. tediye ödemeleri ne zaman? İkramiye tarihleri açıklandı! SON DAKİKA HABERLER

İşçi ikramiyesi yattı mı? 2022 kamu işçisi 2. tediye ödemeleri ne zaman? İkramiye tarihleri açıklandı! SON DAKİKA HABERLER

İşçi ikramiyesi yattı mı? Yüz binlerce kamu işçisinin heyecanla beklediği ikramiye ödemeleri ile ilgili detaylar belli oldu. Her yıl 52 günlük olarak verilen tediye ödemelerinin 13 günlük ikinci taksit ödemesi için araştırmalar sürüyor. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala ikramiye ödemelerinin ne zaman yatacağı araştırılmaya başlandı. Peki, işçi ikramiyesi yattı mı? 2022 kamu işçisi 2. tediye ödemeleri ne zaman? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.04.2022 11:10
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İşçi ikramiyesi yattı mı? 2022 kamu işçisi 2. tediye ödemeleri ne zaman? İkramiye tarihleri açıklandı! SON DAKİKA HABERLER

İşçi ikramiyesi yattı mı? 700 bine yakın kamu işçisinin yılın ikinci taksit tediye ödemeleri başlıyor. 2022'nin ilk yarısının 26 günlük ikramiyelerinin ilk 13 günlük ilk taksiti 28 Ocak'ta ödenmişti. İkinci taksit ikramiye ödemelerinin tarihini merak eden kamu işçileri, konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, işçi ikramiyesi yattı mı? 2022 kamu işçisi 2. tediye ödemeleri ne zaman? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşçi ikramiyesi yattı mı? 2022 kamu işçisi 2. tediye ödemeleri ne zaman? İkramiye tarihleri açıklandı! SON DAKİKA HABERLER

Her yıl 52 gün üzerinden verilen ikramiye ödemeleri 4 taksit (13'er günlük) şeklinde veriliyor. 26 günlük ilk ödeme Ocak-Haziran dönemlerinde, diğer 26 günlük ödemelerde Temmuz-Aralık dönemlerinde gerçekleştiriliyor.

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İşçi ikramiyesi yattı mı? 2022 kamu işçisi 2. tediye ödemeleri ne zaman? İkramiye tarihleri açıklandı! SON DAKİKA HABERLER

2022 2. TEDİYE (İKRAMİYE) NE ZAMAN ÖDENECEK?

2022 yılının ikinci taksit ikramiye ödemeleri 29 Nisan'da yani bugün hesaplara yatacak. Yılın ikinci yarısında yapılacak diğer 26 günlük ikramiye ödeme tarihleri de Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek. Yani üçüncü ve dördüncü taksit ödemelerinin tarihi Temmuz ayında duyurulacak.

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İşçi ikramiyesi yattı mı? 2022 kamu işçisi 2. tediye ödemeleri ne zaman? İkramiye tarihleri açıklandı! SON DAKİKA HABERLER

2022 KAMU İŞÇİSİ İKRAMİYE MİKTARI NE KADAR?

İşçilerin ikramiyeleri brüt ücretten hesaplanıyor, SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılarak ödeme yapılıyordu. Bu yıl asgari ücretten gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Aynı zamanda tüm maaşlardaki asgari ücret kadar kısım da gelir vergisinden istisna tutuldu.

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İşçi ikramiyesi yattı mı? 2022 kamu işçisi 2. tediye ödemeleri ne zaman? İkramiye tarihleri açıklandı! SON DAKİKA HABERLER

Asgari ücretli bir işçiye bu yıl 52 gün üzerinden brüt 8.673 lira (13 günlük brüt 2 bin 168 lira) ödeme yapılıyor.