Engelli ve eski hükümlülere 735 bin TL'ye kadar hibe desteği: Başvurular 10 Temmuz'a kadar e-Devlet'ten yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla yürütülen Engelli ve Eski Hükümlü Hibe Desteği Programı'nın 2026 yılı 4. dönem başvurularının başladığını duyurdu. Başvurular 10 Temmuz'a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Program kapsamında kendi işini kurmak isteyen engellilere proje türüne göre 735 bin liraya kadar hibe desteği sağlanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlülere yönelik İŞKUR Hibe Desteği Programı'nın 2026 yılı 4. dönem başvurularının başladığını açıkladı. Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İŞKUR aracılığıyla sağlanan Engelli ve Eski Hükümlü Hibe Desteği Programı kapsamında mayıs ve haziran aylarında 162 milyon lira kaynak sağlandığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: "İŞKUR aracılığıyla sağladığımız 'Engelli ve Eski Hükümlü Hibe Desteği'ne mayıs ve haziran aylarında 162 milyon lira kaynak sağlamıştık. Bugün bu önemli uygulamamızın devamını hayata geçiriyoruz. Hibe desteğimizin 2026 yılı 4. dönem başvurularını başlatıyoruz. İstihdama, üretime katılmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bakan Işıkhan, başvurular için son tarihin 10 Temmuz 2026 olduğunu belirterek ayrıntılı bilgilere İŞKUR'un resmi internet siteleri üzerinden ulaşılabileceğini bildirdi.

BAŞVURULAR 10 TEMMUZ'A KADAR E-DEVLET ÜZERİNDEN İŞKUR'un resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre kendi işini kurmak isteyen engelliler ile eski hükümlüler başvurularını 10 Temmuz 2026 saat 23.59'a kadar yalnızca e-Devlet üzerinden yapabilecek. İl müdürlüklerine elden veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Eksik belge içeren başvurular sistem üzerinden iade edilebilecek ve eksikliklerin 17 Temmuz 2026 tarihine kadar tamamlanması gerekecek.

DESTEKLENECEK PROJE TÜRLERİ İdari para cezalarından oluşturulan kaynakla engellilerin ve eski hükümlülerin istihdamı, mesleki gelişimi ve kendi işlerini kurmalarına yönelik projeler desteklenecek. Program kapsamında; Engellilerin kendi işini kurmasına yönelik hibe projeleri,

Eski hükümlülerin kendi işini kurmasına yönelik projeler,

Mesleki eğitim ve rehabilitasyon projeleri,

Destek teknolojileri ve işe uyum projeleri,

Korumalı işyeri projeleri,

Destekli istihdam projeleri hibe desteğinden yararlanabilecek.

ENGELLİ HİBE DESTEĞİ ŞARTLARI Kendi işini kurmak isteyen engellilerin İŞKUR'a kayıtlı olması, en az yüzde 40 engellilik oranını sağlık kurulu raporuyla belgelemesi ve 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Başvuru sahiplerinin emekli olmaması, aktif işletme sahibi bulunmaması ve girişimcilik eğitimi sertifikasına sahip olması şartı aranıyor. Projeler kuruluş gideri, işletme gideri ve demirbaş desteği olmak üzere üç ana kalemde desteklenecek.