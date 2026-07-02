Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik ve Tebliğ'de değişikliğe gitti. Resmi Gazete'nin 2 Temmuz 2026 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının IMEI kayıt süreçlerinde önemli değişiklikler yapıldı.

Yeni düzenlemeyle birlikte IMEI kayıt işlemlerinde başvuru mercii e-Devlet Kapısı olarak güncellendi. Böylece daha önce uygulanan farklı başvuru yöntemleri yerine işlemler e-Devlet üzerinden yürütülecek.

Bu kişilere ait cihazların IMEI numaraları kimlik kartının geçerlilik süresi boyunca beyaz listede tutulacak. Kimlik kartının süresinin dolmasının ardından ise cihazlara 120 günlük ek kullanım süresi tanınacak. Bu sürenin sonunda IMEI numaraları kara listeye alınacak.

Başvuru sırasında beyan edilen bilgiler ilgili kurumlar tarafından elektronik ortamda doğrulanarak BTK'ya iletilecek.

Yönetmeliğe göre kara listeye alınan bir cihazın herhangi bir abone numarasıyla yeniden kullanılmaya başlanması halinde ilgili GSM işletmecisi cihaz kullanıcısına ait abone numarası bilgisiyle birlikte durumu derhal BTK'ya bildirecek.

ARIZALANAN CİHAZLARDA IMEI DEĞİŞİMİ YAPILABİLECEK

Düzenlemeyle birlikte yolcu beraberinde getirilen ve IMEI kaydı yapılan cihazların arızalanması veya ana kartının değiştirilmesi halinde IMEI değişikliği yapılabilecek.

İlk kayıt başvuru sahibinin yanı sıra değişim amaçlı cihazın ithalatçısı veya imalatçısı da IMEI değişikliği başvurusunda bulunabilecek. İlk kayıt başvuru sahibi ise cihaz kayıt işlemini tamamlamasından itibaren 3 takvim yılı içinde ve ilgili IMEI numarasının beyaz listede bulunduğu süre boyunca değişim belgesiyle e-Devlet Kapısı üzerinden başvuruda bulunabilecek.

Başvurunun değerlendirilebilmesi için değişim belgesinin firma antetli kağıdında hazırlanması veya firma kaşesini taşıması, değişimi yapan firmanın adı veya unvanı ile adresi ya da telefon bilgilerini, değişimin arıza nedeniyle yapıldığını ve eski ile yeni IMEI numaralarını içermesi gerekecek.