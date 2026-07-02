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Yurt dışından getirilen telefonlarda IMEI kuralları değişti: Tek başvuru adresi e-Devlet oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarına yönelik IMEI kayıt yönetmeliğinde değişikliğe gitti. 2 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle başvurularda tek başvuru adresi e-Devlet olurken, arızalanan cihazlarda IMEI değişimi, yabancı misyon personeline yönelik kullanım süreleri ve kayıt süreçlerine dair yeni kurallar getirildi.

Yurt dışından getirilen telefonlarda IMEI kuralları değişti: Tek başvuru adresi e-Devlet oldu 1

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik ve Tebliğ'de değişikliğe gitti. Resmi Gazete'nin 2 Temmuz 2026 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının IMEI kayıt süreçlerinde önemli değişiklikler yapıldı.

Yurt dışından getirilen telefonlarda IMEI kuralları değişti: Tek başvuru adresi e-Devlet oldu 2

E-DEVLET TEK BAŞVURU MERCİİ OLDU

Yeni düzenlemeyle birlikte IMEI kayıt işlemlerinde başvuru mercii e-Devlet Kapısı olarak güncellendi. Böylece daha önce uygulanan farklı başvuru yöntemleri yerine işlemler e-Devlet üzerinden yürütülecek.

Yönetmelikte ayrıca IMEI kayıt süreçlerine dair mevzuatta yer alan "kısa mesaj başlatma" ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

Yurt dışından getirilen telefonlarda IMEI kuralları değişti: Tek başvuru adresi e-Devlet oldu 3

YABANCI MİSYON PERSONELİNE 120 GÜNLÜK EK KULLANIM SÜRESİ

Yönetmeliğe göre Dışişleri Bakanlığınca vergi muafiyeti tanınan Yabancı Misyon Kimlik Kartı sahipleri, kimlik kartlarının geçerlilik süresi boyunca e-Devlet üzerinden cihaz kayıt başvurusu yapabilecek.

Başvuru sırasında beyan edilen bilgiler ilgili kurumlar tarafından elektronik ortamda doğrulanarak BTK'ya iletilecek.

Bu kişilere ait cihazların IMEI numaraları kimlik kartının geçerlilik süresi boyunca beyaz listede tutulacak. Kimlik kartının süresinin dolmasının ardından ise cihazlara 120 günlük ek kullanım süresi tanınacak. Bu sürenin sonunda IMEI numaraları kara listeye alınacak.

Yurt dışından getirilen telefonlarda IMEI kuralları değişti: Tek başvuru adresi e-Devlet oldu 4

KARA LİSTEDEKİ CİHAZLAR BTK'YA BİLDİRİLECEK

Yönetmeliğe göre kara listeye alınan bir cihazın herhangi bir abone numarasıyla yeniden kullanılmaya başlanması halinde ilgili GSM işletmecisi cihaz kullanıcısına ait abone numarası bilgisiyle birlikte durumu derhal BTK'ya bildirecek.

Yurt dışından getirilen telefonlarda IMEI kuralları değişti: Tek başvuru adresi e-Devlet oldu 5

ARIZALANAN CİHAZLARDA IMEI DEĞİŞİMİ YAPILABİLECEK

Düzenlemeyle birlikte yolcu beraberinde getirilen ve IMEI kaydı yapılan cihazların arızalanması veya ana kartının değiştirilmesi halinde IMEI değişikliği yapılabilecek.

İlk kayıt başvuru sahibinin yanı sıra değişim amaçlı cihazın ithalatçısı veya imalatçısı da IMEI değişikliği başvurusunda bulunabilecek. İlk kayıt başvuru sahibi ise cihaz kayıt işlemini tamamlamasından itibaren 3 takvim yılı içinde ve ilgili IMEI numarasının beyaz listede bulunduğu süre boyunca değişim belgesiyle e-Devlet Kapısı üzerinden başvuruda bulunabilecek.

Başvurunun değerlendirilebilmesi için değişim belgesinin firma antetli kağıdında hazırlanması veya firma kaşesini taşıması, değişimi yapan firmanın adı veya unvanı ile adresi ya da telefon bilgilerini, değişimin arıza nedeniyle yapıldığını ve eski ile yeni IMEI numaralarını içermesi gerekecek.

Yurt dışından getirilen telefonlarda IMEI kuralları değişti: Tek başvuru adresi e-Devlet oldu 6

3 YILDA 1 TELEFON KURALI DEVAM EDİYOR

Bununla birlikte yurt dışından getirilen bir cep telefonunun Türkiye'de kullanılabilmesi için cihazın e-Devlet üzerinden kayıt ettirilmesi gerekiyor. Ayrıca bir yolcunun 3 takvim yılı içinde yalnızca 1 adet cep telefonunu kendi adına kayıt ettirebilmesine yönelik kural da değişmedi.

Kayıt edilen cihazın kayıt işlemini yaptıran kişi adına kayıtlı mobil hatla kullanılması şartı da uygulanmaya devam ediyor.

Yurt dışından getirilen telefonlarda IMEI kuralları değişti: Tek başvuru adresi e-Devlet oldu 7

2026 IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Öte yandan 2026 yılı itibarıyla yurt dışından getirilen cep telefonları için uygulanan IMEI kayıt harcı 54 bin 258 lira olarak uygulanıyor.

Yurt dışından getirilen telefonlarda IMEI kuralları değişti: Tek başvuru adresi e-Devlet oldu 8
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