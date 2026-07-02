Yurt dışından getirilen telefonlarda IMEI kuralları değişti: Tek başvuru adresi e-Devlet oldu
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarına yönelik IMEI kayıt yönetmeliğinde değişikliğe gitti. 2 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle başvurularda tek başvuru adresi e-Devlet olurken, arızalanan cihazlarda IMEI değişimi, yabancı misyon personeline yönelik kullanım süreleri ve kayıt süreçlerine dair yeni kurallar getirildi.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik ve Tebliğ'de değişikliğe gitti. Resmi Gazete'nin 2 Temmuz 2026 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının IMEI kayıt süreçlerinde önemli değişiklikler yapıldı.
E-DEVLET TEK BAŞVURU MERCİİ OLDU
Yeni düzenlemeyle birlikte IMEI kayıt işlemlerinde başvuru mercii e-Devlet Kapısı olarak güncellendi. Böylece daha önce uygulanan farklı başvuru yöntemleri yerine işlemler e-Devlet üzerinden yürütülecek.
Yönetmelikte ayrıca IMEI kayıt süreçlerine dair mevzuatta yer alan "kısa mesaj başlatma" ibaresi yürürlükten kaldırıldı.
YABANCI MİSYON PERSONELİNE 120 GÜNLÜK EK KULLANIM SÜRESİ
Yönetmeliğe göre Dışişleri Bakanlığınca vergi muafiyeti tanınan Yabancı Misyon Kimlik Kartı sahipleri, kimlik kartlarının geçerlilik süresi boyunca e-Devlet üzerinden cihaz kayıt başvurusu yapabilecek.
Başvuru sırasında beyan edilen bilgiler ilgili kurumlar tarafından elektronik ortamda doğrulanarak BTK'ya iletilecek.
Bu kişilere ait cihazların IMEI numaraları kimlik kartının geçerlilik süresi boyunca beyaz listede tutulacak. Kimlik kartının süresinin dolmasının ardından ise cihazlara 120 günlük ek kullanım süresi tanınacak. Bu sürenin sonunda IMEI numaraları kara listeye alınacak.
KARA LİSTEDEKİ CİHAZLAR BTK'YA BİLDİRİLECEK
Yönetmeliğe göre kara listeye alınan bir cihazın herhangi bir abone numarasıyla yeniden kullanılmaya başlanması halinde ilgili GSM işletmecisi cihaz kullanıcısına ait abone numarası bilgisiyle birlikte durumu derhal BTK'ya bildirecek.
ARIZALANAN CİHAZLARDA IMEI DEĞİŞİMİ YAPILABİLECEK
Düzenlemeyle birlikte yolcu beraberinde getirilen ve IMEI kaydı yapılan cihazların arızalanması veya ana kartının değiştirilmesi halinde IMEI değişikliği yapılabilecek.
İlk kayıt başvuru sahibinin yanı sıra değişim amaçlı cihazın ithalatçısı veya imalatçısı da IMEI değişikliği başvurusunda bulunabilecek. İlk kayıt başvuru sahibi ise cihaz kayıt işlemini tamamlamasından itibaren 3 takvim yılı içinde ve ilgili IMEI numarasının beyaz listede bulunduğu süre boyunca değişim belgesiyle e-Devlet Kapısı üzerinden başvuruda bulunabilecek.
Başvurunun değerlendirilebilmesi için değişim belgesinin firma antetli kağıdında hazırlanması veya firma kaşesini taşıması, değişimi yapan firmanın adı veya unvanı ile adresi ya da telefon bilgilerini, değişimin arıza nedeniyle yapıldığını ve eski ile yeni IMEI numaralarını içermesi gerekecek.