EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 31 BİN LİRAYI AŞABİLİR Mİ?

En düşük emekli aylığının halihazırda 23 bin 552 lira olduğunu ve yaklaşık 5 milyon 100 bin kişinin bu tutar üzerinden aylık aldığını belirten Göktaş, yapılacak iyileştirmede özellikle düşük aylık alan emeklilerin alım gücünü artırmaya yönelik ayrı bir çalışma yürütülebileceğini öngördü.

Kişisel zam beklentisini rakamlarla açıklayan Göktaş, yüzde 10'luk enflasyon artışıyla en düşük emekli aylığının yaklaşık 25 bin 918 liraya, yani 26 bin lira seviyesine ulaşacağını ifade etti. Buna ek olarak 4 bin ile 7 bin lira arasında oransal veya seyyanen artış yapılabileceğini belirten Göktaş, en düşük emekli aylığının 31 bin lirayı aşabileceğini dile getirdi.