Emekli zammı için kritik formül masada! Yaş ve prim gününe göre yeni düzenleme: En düşük aylıkta 31 bin TL senaryosu
2027 Ocak emekli zammı için geri sayım sürerken seyyanen zam, refah payı ve prim gününe göre artış seçenekleri gündeme geldi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Göktaş, olası zam senaryolarını A Haber'de değerlendirdi. En düşük emekli aylığının 23 bin 552 lira olduğunu belirten Göktaş, yüzde 10'luk enflasyon artışına ek olarak 4-7 bin lira arasında zam yapılabileceğini öngördü. Göktaş, "En düşük emekli aylığının 31 bin lira bandını aşacak şekilde bir düzenleme yapılacaktır." dedi.
Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin gözü, 2027 Ocak ayında yapılacak maaş artışına çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 milyonu aşkın emekliyi kapsayacak iyileştirmeye ilişkin açıklamasının ardından yaş ve prim gününe göre zam formülleri de gündeme geldi.
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı dört aylık enflasyon verileri doğrultusunda hesaplamalar şekillenirken kesin zam oranlarının belirlenmesi için kasım ve aralık ayı verileri bekleniyor. Enflasyon farkının yanı sıra seyyanen zam, refah payı ve prim gününe göre kademeli artış seçenekleri de tartışılıyor.
Bu süreçte A Haber ekranlarına konuk olan Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Göktaş, emekli maaşlarına yönelik zam senaryolarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
ÇALIŞAN VE ÇALIŞMAYAN EMEKLİ AYRIMI GÜNDEMDE Mİ?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Kasım'da Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamaları değerlendiren Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Göktaş, emeklilerin sorunlarının çözümüne yönelik bütçe imkanları doğrultusunda ilave bir iyileştirme üzerinde çalışıldığını belirtti.
Göktaş, Başkan Erdoğan'ın bu düzenlemenin adil ve hakkaniyetli bir şekilde hayata geçirilmesini hedeflediğini ifade etti.
İlk günlerde kamuoyunda çalışan ve çalışmayan emeklilere farklı oranlarda zam yapılacağı yönündeki iddiaların tartışıldığını hatırlatan Göktaş, böyle bir ayrımın kayıt dışı çalışmayı artırabileceğine dikkat çekti.