TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunum yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden hızlı tren projelerini anlattı.

Türkiye'nin dört bir yanında devam eden hızlı tren yatırımlarıyla şehirler arasındaki seyahat sürelerinin kısaltılması hedefleniyor.

Geçen yıl başladığımız 120 kilometrelik Delice-Çorum Hızlı Tren Projemizde, sadece 19 ayda yüzde 47'lik fiziki ilerleme sağladık. Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattımız tamamlandığında Ankara ile Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya inecek. Karaman-Ulukışla Hızlı Tren Hattımızla Konya ile Ulukışla arası 1 saat 35 dakikaya inecek. Aksaray-Ulukışla-Yenice hattı İç Anadolu'yu Akdeniz limanlarına bağlayacak."

"Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattımız tamamlandığında iki şehir arası 3,5 saate inecek. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattımız tamamlandığında Mersin ile Gaziantep arası 2 saat 15 dakikaya inecek. Bursa-Osmaneli arasında kasım ayında test sürüşlerine başladık. 2027'de Bursa'mızı hızlı trene kavuşturuyoruz. Halkalı-Çerkezköy kesiminde çalışmalarımız sürüyor. Bu kesimle İstanbul, Kapıkule'ye kesintisiz hızlı tren hattıyla bağlanacak.

Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı başta olmak üzere devam eden projelere ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

Bakan Uraloğlu, 2030 yılında 32 şehre doğrudan hızlı trenle ulaşılmasının hedeflendiğini açıkladı.

ANKARA-İSTANBUL ARASI 80 DAKİKA HEDEFİ

Uraloğlu, Eskişehir-Afyonkarahisar, Afyonkarahisar-Konya ve Sivas-Çetinkaya-Malatya hızlı tren hatlarının projelerinin tamamlandığını aktardı.

Bursa-Gemlik, Samsun-Doğu Karadeniz ve Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren hatlarının proje çalışmalarının sürdüğünü belirten Uraloğlu, Ankara-İstanbul arasındaki seyahat süresinin 80 dakikaya düşürülmesinin hedeflendiğini kaydetti.

2030 HEDEFİ 32 ŞEHRE DOĞRUDAN HIZLI TREN

Türkiye'nin demir yolu ağının 14 bin 272 kilometreye, hızlı tren ağının ise 2 bin 604 kilometreye çıkarıldığını aktaran Uraloğlu, hızlı trenlerle bugüne kadar 117 milyon yolcunun seyahat ettiğini söyledi.

Mevcut hızlı tren ağıyla 23 ile hizmet verildiğini ve 14 şehre doğrudan ulaşıldığını belirten Uraloğlu, 2030 yılında 32 şehre doğrudan hızlı trenle ulaşılmasının hedeflendiğini açıkladı.

YATIRIM BÜTÇESİNİN YÜZDE 52'Sİ DEMİR YOLUNA

Bakan Uraloğlu, 2027 yılı yatırım teklifinin yüzde 37,6 artışla 774,4 milyar liraya yükseldiğini, bu tutarın yüzde 52'sinin demir yoluna, yüzde 37'sinin ise kara yoluna ayrıldığını belirtti.