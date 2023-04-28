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Haberler Galeri AKARYAKITA BİR İNDİRİM DAHA! Bu gece yarısından itibaren...Son dakika Benzin-Motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? 28 Nisan akaryakıt güncel fiyatlar!

AKARYAKITA BİR İNDİRİM DAHA! Bu gece yarısından itibaren...Son dakika Benzin-Motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? 28 Nisan akaryakıt güncel fiyatlar!

Akaryakıt indirimi son dakika duyuruldu. Güncel akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrolde yaşanan değişkenlik akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Son olarak Ramazan Bayramı'nda yapılan indirimin ardından 29 Nisan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir kez daha gerileme olacak. Benzin fiyatları bu gece yarısından itibaren değişiyor. Peki akaryakıt fiyatları ne kadar olacak? Benzin ve motorin fiyatına indirim mi geldi? İşte, İstanbul, İzmir, Ankara güncel akaryakıt fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 28.04.2023 09:28 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 09:28
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AKARYAKITA BİR İNDİRİM DAHA! Bu gece yarısından itibaren...Son dakika Benzin-Motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? 28 Nisan akaryakıt güncel fiyatlar!

Akaryakıta indirim müjdesi az önce geldi.Güncel benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre bu gece yarısından itbaren benzine indirim gelecek. Son dakika açıklamalarının ardınnan araç sahip sahipleri, "Benzin ve motorin fiyatları ne kadar kaç TL olacak?" sorusuna yanıt aramay başladı. İşte, 28 Nisan Güncel akaryakıt fiyatları...

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AKARYAKITA BİR İNDİRİM DAHA! Bu gece yarısından itibaren...Son dakika Benzin-Motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? 28 Nisan akaryakıt güncel fiyatlar!

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM GELECEK Mİ?

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için 21 Nisan tarihinde 0,91 TL'lik bir indirim, 25 Nisan'da da 0,47 TL'lik bir indirim yapıldı. Bugün yeni bir indirim veya zam beklenmiyor.

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AKARYAKITA BİR İNDİRİM DAHA! Bu gece yarısından itibaren...Son dakika Benzin-Motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? 28 Nisan akaryakıt güncel fiyatlar!

BENZİN FİYATI BU GECE YARISINDAN İTİBAREN...

Benzin fiyatı için 21 Nisan tarihinde 1,21 TL'lik indirim geldi. Yarından itibaren geçerli olmak üzere de 0,90 TL'lik bir indirim bekleniyor.

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AKARYAKITA BİR İNDİRİM DAHA! Bu gece yarısından itibaren...Son dakika Benzin-Motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? 28 Nisan akaryakıt güncel fiyatlar!

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 28 NİSAN 2023

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 21,21 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 19.63 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,25 TL

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AKARYAKITA BİR İNDİRİM DAHA! Bu gece yarısından itibaren...Son dakika Benzin-Motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? 28 Nisan akaryakıt güncel fiyatlar!

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21,25 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 19.69 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10.52 TL