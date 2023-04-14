Aile destek ödemesi Nisan ayı ne zaman yatacak, bayram ikramiyesi var mı 2023? Sosyal yardım ödemeleri yattı mı, ödendi mi? T.C Kimlik numaralarına göre...

"Aile destek ödemesi Nisan ayı ne zaman yatacak, bayram ikramiyesi var mı 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen Aile destek ödemelerinin detayları merak ediliyor. 12 ay boyunca hak sahiplerine ödenen destek ödemesinin yanı sıra bayram ikramiyesi ödenip ödenmeyeceği de sorgulanan konular arasında ilk sırada bulunuyor. Peki, Aile destek ödemesi Nisan ayı ne zaman yatacak, bayram ikramiyesi var mı 2023? Sosyal yardım ödemeleri yattı mı, ödendi mi? T.C Kimlik numaralarına göre...