A101 İNDİRİMLİ ŞUBAT KATALOĞU YAYINLANDI! Bu indirimi kaçıran pişman olur! 31 Ocak-2 şubat A101 aktüel kataloğunda hangi ürünler var?

A101 marketler kampanyalı ürünleriyle vatandaşların ilgisini çekiyor.A101 aktüel ürünler kataloğu indirim listesi, her hafta olduğu gibi bu hafta da paylaşıldı. A101 marketlerin 31-2 Şubat indirim kataloğu yayımlandı. Perşembe günleri satışa sunulan indirimli ürünler, yeniden güncellenen fiyatlarıyla satışa sunulacak. TV, cep telefonu gibi elektronik aletler de büyük indirimlerle satışta olacak. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde? İşte A101 Şubat kataloğundaki ürünler...