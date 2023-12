50 -100 -125 bin TL’nin 1 aylık mevduat faizi getirisi kuruşu kuruşuna hesaplandı! 2023 Aralık ayı en yüksek banka faiz oranları...

100 BİN TL'NİN 1 AYLIK GETİRİSİ HESAPLANDI!

Hangi banka ne kadar veriyor? İşte güncel banka mevduat faizi oranları...

ING - e-Turuncu Hesap

Faiz Oranı: %42

Net Kazanç: 3.279,45 TL

Vade Sonu Tutar: 103.279,45 TL

ON - ON Plus

Faiz Oranı: %47

Net Kazanç: 3.669,86 TL

Vade Sonu Tutar: 103.669,86 TL