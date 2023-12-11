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Haberler Galeri 50 -100 -125 bin TL'nin 1 aylık mevduat faizi getirisi kuruşu kuruşuna hesaplandı! 2023 Aralık ayı en yüksek banka faiz oranları...

50 -100 -125 bin TL'nin 1 aylık mevduat faizi getirisi kuruşu kuruşuna hesaplandı! 2023 Aralık ayı en yüksek banka faiz oranları...

"Hangi banka ne kadar faiz veriyor?" sorusu yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Mevduat hesapları, tasarruflarını güvenli bir şekilde değerlendirmek isteyenler için önemli bir seçenek olarak öne çıkıyor. Türkiye'de Merkez Bankası'nın son 6 aydır devam eden faiz artışları, finans sektöründe belirgin etkiler gösteriyor. Mevduat faizleri, özellikle 1-3 ay vade seçeneklerinde yüzde 50'ye çok yaklaştı. İşte, 2023 Aralık ayı güncel mevduat faizi oranları...

Giriş Tarihi: 11.12.2023 17:43 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 17:43
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50 -100 -125 bin TL’nin 1 aylık mevduat faizi getirisi kuruşu kuruşuna hesaplandı! 2023 Aralık ayı en yüksek banka faiz oranları...

"En yüksek faizi hangi hangi banka veriyor?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Mevduat faizleri, tasarruf sahipleri için önemli bir kazanç kaynağı olmaya devam ediyor. Bankalar arasındaki rekabet, müşterilere en yüksek mevduat faizini sunabilmek için hız kazanıyor. İşte, haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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50 -100 -125 bin TL’nin 1 aylık mevduat faizi getirisi kuruşu kuruşuna hesaplandı! 2023 Aralık ayı en yüksek banka faiz oranları...

Tasarruflarını değerlendirmek isteyenler için mevduat faiz oranları önemli bir rol oynuyor.

İşte, 100 bin liranın aylık mevduat faizi getisi...

1 ay: Yatırılan 100 bin lira için yüzde 3,4 faiz oranıyla 1 ay sonunda elde edilecek miktar 103 bin 400 liraya ulaşıyor.

1-3 ay: 1-3 ay arasında vade seçeneği, yüzde 12,3 getiri sunuyor. Bu durumda, 3 ayın sonunda 100 bin lira 112 bin 300 liraya çıkıyor.

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50 -100 -125 bin TL’nin 1 aylık mevduat faizi getirisi kuruşu kuruşuna hesaplandı! 2023 Aralık ayı en yüksek banka faiz oranları...

6 ay: 6 aylık vadede yüzde 24,4 getiri oranıyla 100 bin lira, 6 ayın sonunda 124 bin 400 liraya yükseliyor.

1 yıl: 1 yıl vadeli mevduat için ortalama faiz yüzde 45,12 civarında. 12 ay sonra 100 bin lira, 145 bin 120 liraya ulaşıyor.

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50 -100 -125 bin TL’nin 1 aylık mevduat faizi getirisi kuruşu kuruşuna hesaplandı! 2023 Aralık ayı en yüksek banka faiz oranları...

100 BİN TL'NİN 1 AYLIK GETİRİSİ HESAPLANDI!

Hangi banka ne kadar veriyor? İşte güncel banka mevduat faizi oranları...

ING - e-Turuncu Hesap

Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 3.279,45 TL
Vade Sonu Tutar: 103.279,45 TL

ON - ON Plus

Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 3.669,86 TL
Vade Sonu Tutar: 103.669,86 TL

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50 -100 -125 bin TL’nin 1 aylık mevduat faizi getirisi kuruşu kuruşuna hesaplandı! 2023 Aralık ayı en yüksek banka faiz oranları...

Alternatif Bank - VOV Hesap

Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 3.669,86 TL
Vade Sonu Tutar: 103.669,86 TL

DenizBank - E-Mevduat

Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 3.591,78 TL
Vade Sonu Tutar: 103.591,78 TL

Fibabanka - Kiraz Hesap

Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 3.513,7 TL
Vade Sonu Tutar: 103.513,7 TL

TEB - Türk Ekonomi Bankası - Marifetli Hesap

Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 3.513,7 TL
Vade Sonu Tutar: 103.513,7 TL

N Kolay - N Kolay Bono

Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 3.435,62 TL
Vade Sonu Tutar: 103.435,62 TL