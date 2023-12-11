50 -100 -125 bin TL'nin 1 aylık mevduat faizi getirisi kuruşu kuruşuna hesaplandı! 2023 Aralık ayı en yüksek banka faiz oranları...

"Hangi banka ne kadar faiz veriyor?" sorusu yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Mevduat hesapları, tasarruflarını güvenli bir şekilde değerlendirmek isteyenler için önemli bir seçenek olarak öne çıkıyor. Türkiye'de Merkez Bankası'nın son 6 aydır devam eden faiz artışları, finans sektöründe belirgin etkiler gösteriyor. Mevduat faizleri, özellikle 1-3 ay vade seçeneklerinde yüzde 50'ye çok yaklaştı. İşte, 2023 Aralık ayı güncel mevduat faizi oranları...