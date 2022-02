5 yıl aradan sonra yeniden! Morgan Freeman ikinci kez THY’nin reklam yüzü oldu

THY 6. KEZ SÜPER BOWL'DA

Açıklamada, uzun yıllardır Super Bowl finalinde reklam kuşaklarında yer alan THY'nin, ilk kez 2016 yılında ABD'li sinema yıldızı Ben Affleck'in başrolde yer aldığı 'Batman v Superman' filmi sponsorluğunda 'Fly to Gotham and Metropolis City', 2017'de Morgan Freeman ile 'Dünya Daha Büyük, Keşfet', 2018'de Dr. Mehmet Öz ile 'Beş Duyu', 2019'da ünlü yönetmen Ridley Scott'ın çektiği 'Yolculuk', 2020'de ise 'Adım At Dünyaya' filmi ile Super Bowl'da yer aldığı hatırlatıldı.