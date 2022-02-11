5 yıl aradan sonra yeniden! Morgan Freeman ikinci kez THY’nin reklam yüzü oldu

SÜPER KITA "PANGEA"

Pangea konsepti hakkında açıklamada "Dünyanın en çok uluslararası noktasına uçan Türk Hava Yolları'nın geniş ağının birleştiriciliğini vurgulaması ile öne çıkıyor. Süper kıta Pangea, günümüzde var olmamasına rağmen; Türk Hava Yolları insanları ve kültürleri birleştirmenin verdiği gurur ile birleşme ve buluşmanın küresel bir aracı olarak 'uzakları yakınlaştırma' mesajı üzerinde duruyor. Küresel bayrak taşıyıcı yeni filmi ile rakipsiz ağı ve ödüllü hizmetleri ile daha çok kişiyi ve ülkeyi birleştirme motivasyonunu aktarıyor" denildi.