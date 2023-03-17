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Haberler Galeri 4A,4B,4C'lilere ARA ZAM- BAYRAM İKRAMİYESİ! Emekliye 6.380 TL, memura 13.160, işçiye 10.240 TL MAAŞ!

4A,4B,4C'lilere ARA ZAM- BAYRAM İKRAMİYESİ! Emekliye 6.380 TL, memura 13.160, işçiye 10.240 TL MAAŞ!

Emekliye, memura ve işçiye müjde! EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte milyonlarca kişinin emeklilik hayali gerçekleşti. Temmuz emekli ve memur maaşları için geri sayım başladı. Memur ve emekli maaşları enflasyon oranına göre şekillenecek. Bulunduğumuz 2023 yılı içerisinde memur ve emekliler, yılın ilk 6 aylık döneminde oluşan TÜFE oranına göre maaş zammı alacak. Öte yandan maaşlara ek yapılacağı iddia ediliyor. Peki, Temmuz'da emekli ve memur maaşları kaç TL olacak? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 17.03.2023 14:38
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4A,4B,4C’lilere ARA ZAM- BAYRAM İKRAMİYESİ! Emekliye 6.380 TL, memura 13.160, işçiye 10.240 TL MAAŞ!

Emekli ve memurun yeni yıl maaşları zamlı olarak ödenmeye devam ederken, gözler Temmuz ayında yatırılacak maaşlara çevrildi. Temmuz ayında verilecek maaşlara ek zam beklentisi başladı. Toplu sözleşme zammına ilave olarak 6 aylık enflasyon farkı tutarında maaşlarına zam alan memurlar iki aylık enflasyon farkı ne kadar oldu sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Peki, 4a,4b,4c'liye ara zam yapılacak mı? Temmuz maaşları ne kadar olacak? İşte, ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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4A,4B,4C’lilere ARA ZAM- BAYRAM İKRAMİYESİ! Emekliye 6.380 TL, memura 13.160, işçiye 10.240 TL MAAŞ!

Maaşlarına 6 aylık periyotlar halinde zam alan memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ilave olarak enflasyon farkı tutarında maaşlarına zam alıyor.

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4A,4B,4C’lilere ARA ZAM- BAYRAM İKRAMİYESİ! Emekliye 6.380 TL, memura 13.160, işçiye 10.240 TL MAAŞ!

MEMUR ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLDU?

Memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı konusunda araştırmalar sürüyor. Ocak ayında aylık bazda enflasyon 6,65 olarak açıklanmıştı.

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4A,4B,4C’lilere ARA ZAM- BAYRAM İKRAMİYESİ! Emekliye 6.380 TL, memura 13.160, işçiye 10.240 TL MAAŞ!

3 Mart tarihinde açıklanan Şubat ayı enflasyon rakamlarına göre aylık bazda enflasyon % 3,15'lik artış gösterdi. Bu hesaplamalar doğrultusunda memur ve memur emeklisinin alacağı iki aylık enflasyon farkı 9.8 oldu.

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4A,4B,4C’lilere ARA ZAM- BAYRAM İKRAMİYESİ! Emekliye 6.380 TL, memura 13.160, işçiye 10.240 TL MAAŞ!

MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Bağ-Kur esnaf

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