HaberlerGaleri4A,4B,4C'lilere ARA ZAM- BAYRAM İKRAMİYESİ! Emekliye 6.380 TL, memura 13.160, işçiye 10.240 TL MAAŞ!
4A,4B,4C'lilere ARA ZAM- BAYRAM İKRAMİYESİ! Emekliye 6.380 TL, memura 13.160, işçiye 10.240 TL MAAŞ!
Emekliye, memura ve işçiye müjde! EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte milyonlarca kişinin emeklilik hayali gerçekleşti. Temmuz emekli ve memur maaşları için geri sayım başladı. Memur ve emekli maaşları enflasyon oranına göre şekillenecek. Bulunduğumuz 2023 yılı içerisinde memur ve emekliler, yılın ilk 6 aylık döneminde oluşan TÜFE oranına göre maaş zammı alacak. Öte yandan maaşlara ek yapılacağı iddia ediliyor. Peki, Temmuz'da emekli ve memur maaşları kaç TL olacak? İşte, detaylar...