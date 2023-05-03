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4 AYLIK ENFLASYON açıklandı mı, ne kadar oldu? 2023 emekli memur enflasyon maaş farkı yüzde kaç?

"4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?" sorusu milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanıyor. Yeni açıklanancak olan eflasyon verileri memur ve emekliler için yapılacak Temmuz zam oranınının belirlenmesinde etkili olacak. Memur ve emekli maaşılarına Ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez zam uygulanıyor. Peki enflasyon farkı ne zaman açıklanacak? 4 aylık enflasyon farkı kaç oldu? İşte TÜİK enflasyon son dakika gelişmeler...

Giriş Tarihi: 03.05.2023 09:04 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 09:08
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4 AYLIK ENFLASYON açıklandı mı, ne kadar oldu? 2023 emekli memur enflasyon maaş farkı yüzde kaç?

4 aylık enflasyon farkı için gözler TÜİK tarafından açıklanancak olan rakamlara çevrildi. Yeni oranların açıklanmasının ardıdnan emekli ve memur maaş zam oranları şekillenmiş olacak.Peki, Emekli ve memur enflasyon farkı açıklandı mı? 4 aylık enflasyon farkı açıklandı mı, yüzde kaç oldu?

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4 AYLIK ENFLASYON açıklandı mı, ne kadar oldu? 2023 emekli memur enflasyon maaş farkı yüzde kaç?

ENFLASYON FARKI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Nisan ayı enflasyon rakamlarının 3 Mayıs Çarşamba (bugün) günü açıklanması bekleniyor. Buna göre de 4 aylık enflasyon farkı da belli olacak.

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4 AYLIK ENFLASYON açıklandı mı, ne kadar oldu? 2023 emekli memur enflasyon maaş farkı yüzde kaç?

3 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Son 6 aylık enflasyon oranları memur maaşlarına doğrudan etki edecek. Memurlar yeni yılda yüzde 8 toplu sözleşme zammı aldı. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon oranları toplu sözleşmeyi aşması durumunda memurlar enflasyon farkı alacak.

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4 AYLIK ENFLASYON açıklandı mı, ne kadar oldu? 2023 emekli memur enflasyon maaş farkı yüzde kaç?


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak ayında enflasyonu 6,65, Şubat ayında 3,15 ve son olarak Mart ayında 2,29 olarak açıkladı. 3 aylık enflasyon toplamda 12,52 olurken memurların toplu sözleşmesini geçti. Böylelikle memurlar şimdiden % 4,52 oranında zam almayı hak etti.

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4 AYLIK ENFLASYON açıklandı mı, ne kadar oldu? 2023 emekli memur enflasyon maaş farkı yüzde kaç?

MART AYI TÜİK VERİLERİ AÇIKLANDI!

TÜİK mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50.51, bir önceki aya göre ise yüzde 2.29 yükseldi.