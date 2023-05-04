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Haberler Galeri 2023 emekli memur enflasyon maaş farkı yüzde kaç? 4 AYLIK ENFLASYON açıklandı mı, ne kadar oldu?

2023 emekli memur enflasyon maaş farkı yüzde kaç? 4 AYLIK ENFLASYON açıklandı mı, ne kadar oldu?

"4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?" sorusu milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanıyor. Yeni açıklanancak olan eflasyon verileri memur ve emekliler için yapılacak Temmuz zam oranınının belirlenmesinde etkili olacak. Memur ve emekli maaşılarına Ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez zam uygulanıyor. Peki enflasyon farkı ne zaman açıklanacak? 4 aylık enflasyon farkı kaç oldu? İşte TÜİK enflasyon son dakika gelişmeler...

Giriş Tarihi: 04.05.2023 08:56 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 08:56
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2023 emekli memur enflasyon maaş farkı yüzde kaç? 4 AYLIK ENFLASYON açıklandı mı, ne kadar oldu?

4 aylık enflasyon farkı için gözler TÜİK tarafından açıklanancak olan rakamlara çevrildi. Yeni oranların açıklanmasının ardıdnan emekli ve memur maaş zam oranları şekillenmiş olacak.Peki, Emekli ve memur enflasyon farkı açıklandı mı? 4 aylık enflasyon farkı açıklandı mı, yüzde kaç oldu?

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2023 emekli memur enflasyon maaş farkı yüzde kaç? 4 AYLIK ENFLASYON açıklandı mı, ne kadar oldu?

4 AYLIK ENFLASYON FARKI AÇIKLANDI!

Enflasyonda Nisan ayı rakamları belli oldu. Nisanda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2,39 arttı, yıllık bazda TÜFE yüzde 43,68 oldu.

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2023 emekli memur enflasyon maaş farkı yüzde kaç? 4 AYLIK ENFLASYON açıklandı mı, ne kadar oldu?

Yıllık enflasyonda bu rakam son 15 ayın en düşük seviyesi olarak dikkat çekerken, milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak Temmuz zammı için kritik bir veri daha geride kalmış oldu.

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2023 emekli memur enflasyon maaş farkı yüzde kaç? 4 AYLIK ENFLASYON açıklandı mı, ne kadar oldu?

3 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Son 6 aylık enflasyon oranları memur maaşlarına doğrudan etki edecek. Memurlar yeni yılda yüzde 8 toplu sözleşme zammı aldı. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon oranları toplu sözleşmeyi aşması durumunda memurlar enflasyon farkı alacak.

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2023 emekli memur enflasyon maaş farkı yüzde kaç? 4 AYLIK ENFLASYON açıklandı mı, ne kadar oldu?

EMEKLİ VE MEMUR 4 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

Nisan ayı enflasyon rakamları sonrası 4 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre;

*4 aylık enflasyon oranı: Yüzde 15,22
*4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,22
*Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8
*Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6
*4 aylık memur enflasyon farkı yüzde 7,08
*4 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,08