2023 emekli memur enflasyon maaş farkı yüzde kaç? 4 AYLIK ENFLASYON açıklandı mı, ne kadar oldu?

"4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?" sorusu milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanıyor. Yeni açıklanancak olan eflasyon verileri memur ve emekliler için yapılacak Temmuz zam oranınının belirlenmesinde etkili olacak. Memur ve emekli maaşılarına Ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez zam uygulanıyor. Peki enflasyon farkı ne zaman açıklanacak? 4 aylık enflasyon farkı kaç oldu? İşte TÜİK enflasyon son dakika gelişmeler...