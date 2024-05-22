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22.000 TL ödemeye başlandı! Emeklilere çifte müjde geldi

Emekli maaş promosyonları, bankaların emekli müşterileri kazanma yarışında önemli bir araç haline gelmiştir. Bankalar, emekli maaşlarını kendi bünyelerine çekebilmek için birbirinden cazip teklifler sunarak emeklilerin ilgisini çekmeye çalışmaktadır. Bu rekabet ortamında Ziraat Bankası, sunduğu çifte promosyon kampanyası ile öne çıkıyor. Ziraat Bankası'nın kampanyası, hem maaş promosyonu hem de ihtiyaç kredisi şeklinde iki kat avantaj sunarak emeklilerin yüzünü güldürmeyi amaçlıyor.

Giriş Tarihi: 22.05.2024 11:33
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22.000 TL ödemeye başlandı! Emeklilere çifte müjde geldi

Ziraat Bankası, emekli müşterilere yönelik olarak geliştirdiği maaş promosyonları ile sektördeki diğer bankalara kıyasla ciddi bir avantaj sunuyor. Banka, emekli maaşı miktarına göre değişen promosyon ödemeleri yapıyor. Bu ödemeler, 5.000 TL'den başlayıp 12.000 TL'ye kadar ulaşabiliyor.

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22.000 TL ödemeye başlandı! Emeklilere çifte müjde geldi

Çifte Promosyonun Detayları

Çifte promosyon, Ziraat Bankası'nın emekli müşterilerine sunduğu iki aşamalı bir kampanyadır. İlk aşama, maaş promosyonu olarak bilinen nakit ödemedir. İkinci aşama ise, alınan maaş promosyonu kadar ek bir ödeme olan ihtiyaç kredisi ile sağlanır.

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22.000 TL ödemeye başlandı! Emeklilere çifte müjde geldi

Çifte Promosyon Nasıl Çalışır?

Emekliler, Ziraat Bankası ile yaptıkları maaş promosyonu sözleşmesi sonrası, ilgili promosyon ödemelerini almaya hak kazanır. Ardından, banka emekli müşterilere aldıkları maaş promosyonu kadar ikinci bir ödeme yapar. Bu ödeme, ihtiyaç kredisi olarak sunulur ve müşteri bu krediyi 36 ay vadeli olarak kullanır.

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22.000 TL ödemeye başlandı! Emeklilere çifte müjde geldi

Emekli Maaşına Göre Promosyon Miktarları

Promosyon miktarları, emekli maaşının büyüklüğüne göre değişmektedir. Örneğin, 10.000 TL'ye kadar olan emekli maaşları için 5.000 TL, 10.000 ile 15.000 TL arası için 8.000 TL, 15.000 ile 20.000 TL arası için 10.000 TL ve 20.000 TL üzeri maaşlar için ise 12.000 TL promosyon ödenmektedir.

Bu anlamda 12.000 TL promosyon ve 10.000 TL ihtiyaç kredisiyle beraber 22.000 TL alabilirsiniz.

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22.000 TL ödemeye başlandı! Emeklilere çifte müjde geldi

Ek İmkanlar ve Avantajlar

İhtiyaç kredisi, emeklilerin maaş promosyonunu aldıktan sonraki süreçte kullanabilecekleri bir finansman aracıdır. Bu kredi, emekli müşterilerin finansal ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olurken, ödeme planları maaşlarına göre ayarlanmaktadır. Taksitler, uzun vadeye yayıldığı için, ödemeler küçük miktarlarda gerçekleşir.