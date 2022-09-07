30 milyarlık borç siliniyor! İşte icra borcu düzenlemesinin ayrıntıları! Yeni destek paketi nasıl işleyecek?

Düzenlemenin kapsamında, gerçek kişilerin varlık yönetim şirketleri ve işletme hesabına göre defter tutan şirket veya kurumlara olan borçları bulunacak. Böylece bu kapsamdaki vatandaşların borcu kamu maliyesinden karşılanmış olacak. Paket kapsamında temel ihtiyaçlara tekabül eden elektrik, su, doğalgaz ve telefon aboneliklerinden kaynaklanan borçlar yer alıyor.

