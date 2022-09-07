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Haberler Galeri 30 milyarlık borç siliniyor! İşte icra borcu düzenlemesinin ayrıntıları! Yeni destek paketi nasıl işleyecek?

30 milyarlık borç siliniyor! İşte icra borcu düzenlemesinin ayrıntıları! Yeni destek paketi nasıl işleyecek?

Dar gelirli vatandaşların küresel krizin yansımaları olan enerji fiyatlarındaki artıştan olumsuz etkilenmemesi için faturaların yüzde 80'ini sübvanse eden hükümet, yeni icra düzenlemesi ile 10 milyona yakın icra dosyasının da temizlenmesini sağlayacak. Ekimde Meclis'e gelmesi planlanan destek paketi nasıl işleyecek? İşte icra borcu düzenlemesinin ayrıntıları.

Sabah
Giriş Tarihi: 07.09.2022 07:20 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022 08:38
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30 milyarlık borç siliniyor! İşte icra borcu düzenlemesinin ayrıntıları! Yeni destek paketi nasıl işleyecek?

Dar gelirli vatandaşların küresel krizin yansımaları olan enerji fiyatlarındaki artıştan olumsuz etkilenmemesi için faturaların yüzde 80'ini sübvanse eden hükümet, yeni icra düzenlemesi ile 10 milyona yakın icra dosyasının da temizlenmesini sağlayacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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30 milyarlık borç siliniyor! İşte icra borcu düzenlemesinin ayrıntıları! Yeni destek paketi nasıl işleyecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı Millete Sesleniş konuşmasında dile getirdiği dar gelirli vatandaşların icra ve haciz sorunlarının çözüme kavuşturulmasına dönük düzenleme kısa süre içinde hayata geçirilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının ardından Genel Kurulun ilk gündem maddelerinden olacak yasa teklifi ile 2 bin liranın altındaki borçları kapsayan yaklaşık 10 milyon icra dosyası tasfiye edilecek.

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30 milyarlık borç siliniyor! İşte icra borcu düzenlemesinin ayrıntıları! Yeni destek paketi nasıl işleyecek?

İKİ AŞAMALI DESTEK PLANI
Destek paketi iki aşamalı olacak. Çalışmaya göre, 15 Ağustos 2022 tarihinden önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacaklar gider gösterilerek vergiden düşürülebilecek ve böylece tasfiyeleri sağlanacak.

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30 milyarlık borç siliniyor! İşte icra borcu düzenlemesinin ayrıntıları! Yeni destek paketi nasıl işleyecek?

Düzenlemenin kapsamında, gerçek kişilerin varlık yönetim şirketleri ve işletme hesabına göre defter tutan şirket veya kurumlara olan borçları bulunacak. Böylece bu kapsamdaki vatandaşların borcu kamu maliyesinden karşılanmış olacak. Paket kapsamında temel ihtiyaçlara tekabül eden elektrik, su, doğalgaz ve telefon aboneliklerinden kaynaklanan borçlar yer alıyor.

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30 milyarlık borç siliniyor! İşte icra borcu düzenlemesinin ayrıntıları! Yeni destek paketi nasıl işleyecek?

Ailelerin birden fazla icra dosyası kapsam dahilinde olabilecek. Paketin ikinci ayağını ise takibi varlık yönetim şirketleri tarafından yapılan icradaki borçlar oluşturacak. Bir milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlarını devlet üstlenecek.