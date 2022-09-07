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30 milyarlık borç siliniyor! İşte icra borcu düzenlemesinin ayrıntıları! Yeni destek paketi nasıl işleyecek?
Dar gelirli vatandaşların küresel krizin yansımaları olan enerji fiyatlarındaki artıştan olumsuz etkilenmemesi için faturaların yüzde 80'ini sübvanse eden hükümet, yeni icra düzenlemesi ile 10 milyona yakın icra dosyasının da temizlenmesini sağlayacak. Ekimde Meclis'e gelmesi planlanan destek paketi nasıl işleyecek? İşte icra borcu düzenlemesinin ayrıntıları.