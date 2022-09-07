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Hesaplara yatıyor... Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödemeleri bitti mi, sürüyor mu?
Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İlk taksidi Temmuz ayında hesaplara yatan Aile Destek Programı ödemeleri için detaylar merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eylül ayı ödemeleri için açıklamalarda bulundu. Diğer yandan ödeme fırsatından yararlanmak isteyenler başvuruların devam edip etmediğini merak ediyor. İşte, Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödemeleri bitti mi, sürüyor mu?