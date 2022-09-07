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Hesaplara yatıyor... Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödemeleri bitti mi, sürüyor mu?

Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İlk taksidi Temmuz ayında hesaplara yatan Aile Destek Programı ödemeleri için detaylar merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eylül ayı ödemeleri için açıklamalarda bulundu. Diğer yandan ödeme fırsatından yararlanmak isteyenler başvuruların devam edip etmediğini merak ediyor. İşte, Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödemeleri bitti mi, sürüyor mu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.09.2022 16:30
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Hesaplara yatıyor... Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödemeleri bitti mi, sürüyor mu?

Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödemeleri bitti mi, sürüyor mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile Destek Programı başvuruları e-Devlet üzerinden devam ediyor. 450 ile 600 TL arasında yapılan ödemelerin ilk taksidi Temmuz ayında hesaplara yatmıştı. Gözler ikinci taksit için gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödemeleri bitti mi, sürüyor mu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hesaplara yatıyor... Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödemeleri bitti mi, sürüyor mu?

AİLE DESTEK YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

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Hesaplara yatıyor... Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödemeleri bitti mi, sürüyor mu?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

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Hesaplara yatıyor... Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödemeleri bitti mi, sürüyor mu?

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

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Hesaplara yatıyor... Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödemeleri bitti mi, sürüyor mu?

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.