02 Ağustos 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 2023 Vatandaşlık maaşı nedir, kimler alabilir? Aynı aileden kaç kişi başvurabilir? Başvuru şartları...

2023 Vatandaşlık maaşı nedir, kimler alabilir? Aynı aileden kaç kişi başvurabilir? Başvuru şartları...

"Vatandaşlık maaşı ne zaman verilecek?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Müjde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi. Başvuru yapmak isteyen kişiler, "Vatandaşlık maaşı şartları neler?" sorusunu sorguluyor. Göktaş "Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı" uygulamasının hayata geçirileceğini belirterek, uygulamaya ilişkin detayları paylaştı. İşte, vatandaşlık maaşı başvuru şartları...

Giriş Tarihi: 02.08.2023 20:49 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 20:53
  • 1
  • 12
2023 Vatandaşlık maaşı nedir, kimler alabilir? Aynı aileden kaç kişi başvurabilir? Başvuru şartları...

Aile Destek Programı çerçevesinde olan vatandaşlık maaşı hakkında detaylar merak konusu oluyor. Başvuru yapmak isteyenler, "Vatandaşlık maaşı şartları neler?" sorusuna yanıt arıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı" uygulamasının hayata geçirileceğini belirterek, uygulamaya ilişkin detayları paylaştı. İşte, vatandaşlık maaşı başvuru şartları....

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
2023 Vatandaşlık maaşı nedir, kimler alabilir? Aynı aileden kaç kişi başvurabilir? Başvuru şartları...

VATANDAŞLIK MAAŞI UYGULAMASI BAŞLIYOR!

Hanelerin belirli bir gelir düzeyini garanti altına alan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'ni hayata geçireceklerini de ifade eden Göktaş, şöyle devam etti:

"Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı uygulamasını başlatacağız. Aile Koruma Kalkanı Programı'yla ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacağız. Kadınlara, çocuklara, engellilere ve yaşlılara yönelik, ihtisaslaşmış barınma ve bakım hizmetlerini geliştirecek ve yaygınlaştıracağız. Barınma, bakım ve rehabilitasyon kuruluşlarının nitelik ve niceliğini artıracağız. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı'nın etkin uygulanmasını ve 5. Ulusal Eylem Planı'nın hazırlık çalışmalarını uygulamaya geçireceğiz.

  • 3
  • 12
2023 Vatandaşlık maaşı nedir, kimler alabilir? Aynı aileden kaç kişi başvurabilir? Başvuru şartları...

Kadınların toplumsal hayattaki ve karar alma mekanizmalarındaki etkinliğini artıracağız. Örgün eğitim kademelerinin tamamında kız çocuklarının net okullaşma oranı ile kadınlarda okuryazarlık oranını yüzde 100 seviyesine ulaştıracağız. Kadınların, iş kurma ve geliştirme süreçlerini kolaylaştıracak, e-ticaret platformlarında daha fazla yer almalarını teşvik edecek, kooperatifler yolu ile güçlendirilmelerini sağlayacağız."

  • 4
  • 12
2023 Vatandaşlık maaşı nedir, kimler alabilir? Aynı aileden kaç kişi başvurabilir? Başvuru şartları...

AYNI AİLEDEN KAÇ KİŞİ BAŞVURABİLİR?

Eski Aile Bakanı Derya Yanık ise konuya ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

"Farklı durumları tespit edebilmemiz için haneleri ziyaret ettiğimiz, hem teknik anlamda vatandaşın gelir düzeyini tespit ettiğimiz süreç var. Koruyucu ve önleyici sosyal yardımların tespiti noktasında bu sürecimizi işleteceğiz. Aynı aileden birkaç kişi bu maaştan faydalanabilecek. Sosyal yardımlarımız hane temellidir."

  • 5
  • 12
2023 Vatandaşlık maaşı nedir, kimler alabilir? Aynı aileden kaç kişi başvurabilir? Başvuru şartları...

VATANDAŞLIK MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Vatandaşlık maaşının ödeme miktarı henüz açıklandı. Detaylar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.