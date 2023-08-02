02 Ağustos 2023, Çarşamba
2023 Vatandaşlık maaşı nedir, kimler alabilir? Aynı aileden kaç kişi başvurabilir? Başvuru şartları...
"Vatandaşlık maaşı ne zaman verilecek?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Müjde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi. Başvuru yapmak isteyen kişiler, "Vatandaşlık maaşı şartları neler?" sorusunu sorguluyor. Göktaş "Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı" uygulamasının hayata geçirileceğini belirterek, uygulamaya ilişkin detayları paylaştı. İşte, vatandaşlık maaşı başvuru şartları...
Giriş Tarihi: 02.08.2023 20:49 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 20:53
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