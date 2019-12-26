2020 asgari ücret zammı sonrası SGK prim ödemesi ne kadar olacak? İşte borçlanma ödemeleri tablosu...
Asgari ücret zammı sonrası 7 milyon işçinin maaşı doğrudan artarken, milyonlarca işçinin de AGİ ile birlikte dolaylı olarak maaşları artacak. Asgari ücret zammı yalnızca maaşları etkilemiyor. İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı, SGK prim ödemeleri, emekli maaşı gibi birçok ödemeyi de etkiliyor. Birçok vatandaş prim borçlarını ödeyerek erken emeklilikten yararlanıyor. SGK prim ödemeleri 31 Aralık'tan sonra zamlanacak. Asgari ücret zam oranının belli olmasıyla prim ödemeleri de o oranda artacak. Peki, 2020 asgari ücret zammı sonrası SGK prim ödemesi ne kadar olacak? İşte borçlanma ödemeleri tablosu...
Giriş Tarihi: 26.12.2019 15:18Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 15:24