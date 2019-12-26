26 Aralık 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

2020 asgari ücret zammı sonrası SGK prim ödemesi ne kadar olacak? İşte borçlanma ödemeleri tablosu...

Asgari ücret zammı sonrası 7 milyon işçinin maaşı doğrudan artarken, milyonlarca işçinin de AGİ ile birlikte dolaylı olarak maaşları artacak. Asgari ücret zammı yalnızca maaşları etkilemiyor. İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı, SGK prim ödemeleri, emekli maaşı gibi birçok ödemeyi de etkiliyor. Birçok vatandaş prim borçlarını ödeyerek erken emeklilikten yararlanıyor. SGK prim ödemeleri 31 Aralık'tan sonra zamlanacak. Asgari ücret zam oranının belli olmasıyla prim ödemeleri de o oranda artacak. Peki, 2020 asgari ücret zammı sonrası SGK prim ödemesi ne kadar olacak? İşte borçlanma ödemeleri tablosu...

Giriş Tarihi: 26.12.2019 15:18 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 15:24
  • 1
  • 14
2020 asgari ücret zammı sonrası SGK prim ödemesi ne kadar olacak? İşte borçlanma ödemeleri tablosu...

Asgari ücret zammının ardından doğum borçlanması, askerlik borçlanması gibi SGK prim ödemeleri zamlanacak. Yaş akdini tamamlayan vatandaşlar, eksik prim günlerini borçlanmalar ile tamamlayabiliyor. Borçlanmalar her yıl asgari ücret zammı oranınca artıyor. 31 Aralık'a kadar ödeme yapanlar 27 TL'den günlük ödemesini yapabilecek. 1 Ocak sonrası ödeme yapanlar ise zamlı tarifeden işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, 2020 asgari ücret zammı sonrası SGK prim ödemesi ne kadar olacak? İşte borçlanma ödemeleri tablosu...

  • 2
  • 14
2020 asgari ücret zammı sonrası SGK prim ödemesi ne kadar olacak? İşte borçlanma ödemeleri tablosu...

BORÇLANMA MALİYETİ BU YIL 27.28 TL

Askerlik ve doğum borçlanması yaparak, emekliliğini erkene çekmek isteyenler sene sonuna kadar ucuz borçlanabilir. Bu yıl için günlük 27.28 lira ödeyerek hizmet borçlanması yapılabilir. 2020'de asgari ücret artacağından askerlik ve doğum borçlanmasının da maliyeti yükselecek.

  • 3
  • 14
2020 asgari ücret zammı sonrası SGK prim ödemesi ne kadar olacak? İşte borçlanma ödemeleri tablosu...

Yılın son günleri yaklaşıyor, askerlik ve doğum borçlanması yapacak olanlar sene sonuna kadar ucuz borçlanabilirler. Neye göre ucuz? 2020'ye göre. Borçlanma demek, sigortalıların, çalışamadıkları döneme ait sosyal güvenlik primlerini, sonradan borçlanarak ödemesi anlamına geliyor.

  • 4
  • 14
2020 asgari ücret zammı sonrası SGK prim ödemesi ne kadar olacak? İşte borçlanma ödemeleri tablosu...

Buna da hizmet borçlanması deniyor ve çalışanlara bu hak tanınıyor. Hizmet borçlanması yapılarak, emeklilikte ödenmesi gereken prim gün sayısını öne çekmek ve bu sayede de erken emekli olmak mümkün.

  • 5
  • 14
2020 asgari ücret zammı sonrası SGK prim ödemesi ne kadar olacak? İşte borçlanma ödemeleri tablosu...

İster SSK'lı çalışın, ister memur statüsünde, isterse de Bağ-Kurlu olun tüm çalışanlar borçlanabilir. Bu çerçevede de çalışan kadınlar doğum borçlanması ve erkekler de askerlik borçlanması yapabilir. Bunların dışında Türk vatandaşları, yurtdışında çalıştıkları süreleri de belli şartlar içinde borçlanabiliyorlar ama geçtiğimiz aylarda yapılan yani bir düzenleme ile gurbetçilerin borçlanma şartları ağırlaştırıldı; dolayısıyla bu konuya şimdilik girmeyeceğim.