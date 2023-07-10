10 Temmuz 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 2000 - 2008 S. sigortalıya kademeli emeklilik ışığı yandı! 2. torba yasada 45 - 46 - 47 - 48 yaşında emeklilik vizesi! Kadın - erkek yaş çizelgesi, çıraklık ve sigorta...

2000 - 2008 S. sigortalıya kademeli emeklilik ışığı yandı! 2. torba yasada 45 - 46 - 47 - 48 yaşında emeklilik vizesi! Kadın - erkek yaş çizelgesi, çıraklık ve sigorta...

Yeni emeklilik reformu için çalışmalar hız kazanırken, en çok merak edilen konulardan biri kademeli emeklilik sistemi oldu. Atılacak yeni adımlar milyonlarca çalışanın gündemini meşgul ederken, kademeli emeklilik sisteminin geleceğiyle ilgili beklentiler de güçleniyor. Kademeli emeklilik sistemi, prim ödeme süresi, sigorta yılı, emeklilik koşulları gibi faktörleri dikkate alarak emeklilik yaşının kademeli olarak düşürülmesini öngörüyor. Buna göre, çalışanlar belirli bir yaşa geldiğinde emeklilik hakkı kazanacak ve kademeli bir şekilde emeklilik yaşına ulaşacaklar. İşte, kademeli emeklilik sistemi için son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.07.2023 16:23
  • 1
  • 23
2000 - 2008 S. sigortalıya kademeli emeklilik ışığı yandı! 2. torba yasada 45 - 46 - 47 - 48 yaşında emeklilik vizesi! Kadın - erkek yaş çizelgesi, çıraklık ve sigorta...

Emeklilik reformu çalışmaları hız kazanırken, EYT (Erken Yaşta Emeklilik Talebi) kapsamı dışında kalan bireyler için umut verici gelişmeler yaşanıyor. Birçok kişi, emeklilik hakkını sadece küçük bir farkla kaçırması nedeniyle uzun süre daha çalışmak zorunda kalıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği yeni emeklilik reformu için yaşanacak gelişmeler yakından takip ediliyor. İşte, kademeli emeklilik sistemi için son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 23
2000 - 2008 S. sigortalıya kademeli emeklilik ışığı yandı! 2. torba yasada 45 - 46 - 47 - 48 yaşında emeklilik vizesi! Kadın - erkek yaş çizelgesi, çıraklık ve sigorta...

Yeni emeklilik reformuyla birlikte, 2000 ila 2008 yılları arasında sigortalı olarak çalışmaya başlayan bireyler için kademeli bir emeklilik hakkı sağlanması öngörülüyor.

  • 3
  • 23
2000 - 2008 S. sigortalıya kademeli emeklilik ışığı yandı! 2. torba yasada 45 - 46 - 47 - 48 yaşında emeklilik vizesi! Kadın - erkek yaş çizelgesi, çıraklık ve sigorta...

Bu dönemde sigortalı olarak çalışanlar, emeklilik yaşını küçük bir farkla kaçırmaları durumunda daha uzun süre çalışmak zorunda kalmayacaklar.

  • 4
  • 23
2000 - 2008 S. sigortalıya kademeli emeklilik ışığı yandı! 2. torba yasada 45 - 46 - 47 - 48 yaşında emeklilik vizesi! Kadın - erkek yaş çizelgesi, çıraklık ve sigorta...

Özellikle emeklilik hakkını sadece bir yıl, bir ay veya bir gün gibi küçük bir farkla kaçıran bireyler için bu çalışma umut verici bir adım olabilir.

  • 5
  • 23
2000 - 2008 S. sigortalıya kademeli emeklilik ışığı yandı! 2. torba yasada 45 - 46 - 47 - 48 yaşında emeklilik vizesi! Kadın - erkek yaş çizelgesi, çıraklık ve sigorta...

Kademeli emeklilik hakkı sayesinde, bu kesim emeklilik yaşına daha yakın bir sürede emekli olma imkanı elde edebilecek.