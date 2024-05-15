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Haberler Galeri 20-21-22 Mayıs tarihleri arasında 4A-4B-4C'li milyonlarca emekliye maaşa ek 12 bin TL ÖDEME SÜRPRİZİ

20-21-22 Mayıs tarihleri arasında 4A-4B-4C'li milyonlarca emekliye maaşa ek 12 bin TL ÖDEME SÜRPRİZİ

Türkiye'de 15 milyondan fazla emeklinin olması, bankaları emeklilere yönelik promosyon ödemelerinde adeta bir yarışa sürükledi. Son haftalarda, emekli maaşlarını taşıyan kişilere sunulan promosyonlar, emekliler arasında büyük bir heyecan yarattı. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Bu yazımızda, Türkiye'nin önde gelen bankalarının emeklilere sunduğu en cazip promosyon tekliflerini sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 15.05.2024 08:24
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20-21-22 Mayıs tarihleri arasında 4A-4B-4C’li milyonlarca emekliye maaşa ek 12 bin TL ÖDEME SÜRPRİZİ

Türkiye'deki emekliler, bankaların sunduğu promosyon teklifleri sayesinde, maaşlarını daha avantajlı koşullarda değerlendirebilirler. Her bankanın sunduğu promosyonlar farklılık göstermekle birlikte, emekliler için cazip fırsatlar sunmaktadırlar. Bu teklifler, özellikle emekli maaşlarını daha yüksek getiri ile değerlendirmek isteyenler için önemli bir tercih sebebi olacaktır.

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20-21-22 Mayıs tarihleri arasında 4A-4B-4C’li milyonlarca emekliye maaşa ek 12 bin TL ÖDEME SÜRPRİZİ

İş Bankası Promosyonları

İş Bankası, SGK emeklilerine özel olarak, maaşlarını bankaya taşımaları ve 3 yıl süreyle taahhüt vermeleri durumunda, cömert promosyon ödemeleri sunuyor. Promosyon tutarları maaş aralığına göre değişmekte:

  • 10.000 TL'ye kadar olanlar: 5.000 TL
  • 10.000 TL - 15.000 TL arasında olanlar: 8.000 TL
  • 15.000 TL - 20.000 TL arasında olanlar: 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

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20-21-22 Mayıs tarihleri arasında 4A-4B-4C’li milyonlarca emekliye maaşa ek 12 bin TL ÖDEME SÜRPRİZİ

ING Bank Promosyonları

ING Bank, emekli maaşını bankaya taşıyanlara toplamda 18.000 TL'ye varan promosyon sunmakta. Ayrıca, müşterilerine ayda 3 kez ücretsiz EFT ve havale imkanı ile yüksek günlük faiz oranları (%55,00) sağlamaktadır.

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20-21-22 Mayıs tarihleri arasında 4A-4B-4C’li milyonlarca emekliye maaşa ek 12 bin TL ÖDEME SÜRPRİZİ

Yapı Kredi Bankası Promosyonları

Yapı Kredi, "Şimdiki Emekliler Bir Başka" sloganıyla, emekli maaşlarını bankaya taşıyanlara 18.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapmaktadır. Banka ayrıca EFT ve havale işlemlerinde çeşitli ücret seçenekleri sunmaktadır.

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20-21-22 Mayıs tarihleri arasında 4A-4B-4C’li milyonlarca emekliye maaşa ek 12 bin TL ÖDEME SÜRPRİZİ

Garanti BBVA Promosyonları

Garanti BBVA, emekli maaşını bankaya taşıyanlara 15.000 TL'ye varan promosyonlar sunarken, mobil uygulama üzerinden kolayca maaş taşıma imkanı sağlamaktadır. Ayrıca banka, müşterilerine ücretsiz EFT ve havale hizmetleri ile %53,00 oranında günlük faiz fırsatları sunmaktadır.