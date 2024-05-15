20-21-22 Mayıs tarihleri arasında 4A-4B-4C'li milyonlarca emekliye maaşa ek 12 bin TL ÖDEME SÜRPRİZİ

Türkiye'de 15 milyondan fazla emeklinin olması, bankaları emeklilere yönelik promosyon ödemelerinde adeta bir yarışa sürükledi. Son haftalarda, emekli maaşlarını taşıyan kişilere sunulan promosyonlar, emekliler arasında büyük bir heyecan yarattı. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Bu yazımızda, Türkiye'nin önde gelen bankalarının emeklilere sunduğu en cazip promosyon tekliflerini sizler için derledik.