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Haberler Galeri 2. torba yasada yeni detaylar! 100 bin işçiye kadro müjdesi! Taşerona kadro, TYP, Belediye Şirket işçileri, Bağkur tescil affı....

2. torba yasada yeni detaylar! 100 bin işçiye kadro müjdesi! Taşerona kadro, TYP, Belediye Şirket işçileri, Bağkur tescil affı....

2. Torba yasa maddeleri hakkında detaylar milyonlarca kişi tarafından takip edilyor. Meclis'in açılmasıyla birlikte gündeme gelecek iki dev reform ile emeklilik sistemimizde önemli düzenlemelere gidilecek. Ayrıca, yeni torba yasanın kadınların erken emekliliği ve taşeron sorunu gibi toplumun çoğunluğunu ilgilendiren birçok soruna çözüm olması bekleniyor. Peki, 2. torba yasa maddeleri neler?, 2. torba yasa ne zaman yürürlüğe girecek? İşte taşerona kadro son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 25.07.2023 07:14 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 07:14
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2. torba yasada yeni detaylar! 100 bin işçiye kadro müjdesi! Taşerona kadro, TYP, Belediye Şirket işçileri, Bağkur tescil affı....

Milyonları kapsayan 1. torba yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Bu gelişmenin ardından EYT, staj-çıraklık, Bağkur affı, 5000 prim gibi konuları içinde barındıran yeni bir torba yasanın hazırlandığı belirtildi..Yeni torba yasada toplu sözleşmeden SSK Bağ-Kur prim eşitlemesine, farklı kurumlarda çalışanların 3.5 yıl kuralından kadınların erken emekliliğine kadar pek çok kritik konu çözüme kavuşturacak. Ayrıca, uzun süredir beklenen taşeron kadro meselesinin de çözüme kavuşturulması amaçlanıyor. İşte, 2. Torba yasa hakkında detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2. torba yasada yeni detaylar! 100 bin işçiye kadro müjdesi! Taşerona kadro, TYP, Belediye Şirket işçileri, Bağkur tescil affı....

Hükümet, Türkiye'nin memur ve emekli kesimini yakından ilgilendiren maaş zammı düzenlemesini içeren ilk torba yasayı Meclis'ten geçirdikten sonra, şimdi gözler kapsamlı ikinci torba yasa çalışmalarına çevrildi..

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2. torba yasada yeni detaylar! 100 bin işçiye kadro müjdesi! Taşerona kadro, TYP, Belediye Şirket işçileri, Bağkur tescil affı....

Bu yeni yasa, toplumun tüm kesimlerine hitap eden ve sosyal güvenlik sistemini dönüştürecek önemli reformları içermeyi hedefliyor..

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2. torba yasada yeni detaylar! 100 bin işçiye kadro müjdesi! Taşerona kadro, TYP, Belediye Şirket işçileri, Bağkur tescil affı....

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan liderliğinde yürütülen çalışmalar, bir dizi kritik konunun çözüme kavuşturulmasını amaçlıyor. Bakan Işıkhan'ın masasında bekleyen dosyalar arasında memurların 3600 ek gösterge artışı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Bağ-Kur prim eşitlemesi, kadınların erken emekliliği ve taşeron sorunu gibi konular yer alıyor.

Memurların uzun zamandır talep ettiği 3600 ek gösterge artışı, maaşlarda önemli bir iyileştirme sağlamayı amaçlıyor. Bu düzenleme ile memurların çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve yaşam standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor.

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2. torba yasada yeni detaylar! 100 bin işçiye kadro müjdesi! Taşerona kadro, TYP, Belediye Şirket işçileri, Bağkur tescil affı....

MECLİS'E GELECEK!

Çalışmaların hız kesmeden sürdürülmesi ve torba yasanın planlanan zamanda yürürlüğe girmesiyle birlikte taşeron işçiler, uzun süredir bekledikleri kadroya kavuşmanın sevincini yaşayacaklar.

Aynı şekilde, taşeron çalışanların kadroya alınmasıyla birlikte, bu kesimin iş güvencesi ve haklarının korunması sağlanacak, onlara daha güvenceli bir çalışma ortamı sunulacak.

SGK ve Bağ-Kur prim eşitlemesi de sosyal güvenlik sisteminde sorunları gidermeyi amaçlıyor. Bu düzenleme ile prim sistemindeki farklılıklar ortadan kaldırılacak.