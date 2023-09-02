HaberlerGaleri2. Torba yasada 2. EYT düzenlemesi! Erken emeklilik için 3600-4500-5400 prim yetecek! Staj ve çıraklık, Bağkur affı, Taşerona kadro...
2. Torba yasada 2. EYT düzenlemesi! Erken emeklilik için 3600-4500-5400 prim yetecek! Staj ve çıraklık, Bağkur affı, Taşerona kadro...
Erken emeklilik formülleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye'de emeklilikle ilgili reformlar hız kesmeden devam ediyor. Emeklilerin gelirini artırmayı amaçlayan yeni düzenlemeler, Ekim ayında Meclis'in açılmasının ardından hayata geçirilecek. Bu reformlar, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefleyerek emeklilik dönemini daha kolay bir şekilde geçirmelerine katkı sağlamayı amaçlıyor. Özellikle yaş ve prim şartlarında yapılacak indirimlerle emeklilerin geleceğine umut ışığı olacak. İşte, 2. Torba Yasa teklifleriyle Meclis'e taşınması planlanan düzenlemeler...