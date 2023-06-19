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Haberler Galeri 1999-2008 arası sigorta girişi olana 5 yıl kazanç müjdesi! EYT'yi kaçırana erken emeklilik şansı geldi! SGK 2023 prim, yaş tablosu...

1999-2008 arası sigorta girişi olana 5 yıl kazanç müjdesi! EYT'yi kaçırana erken emeklilik şansı geldi! SGK 2023 prim, yaş tablosu...

EYT düzenlemesi sonrasında kapsam dışında kalanlar yeni emeklilik reformu için atılacak adımları yakından takip ediyor. Önümüzdeki dönemde özellikle emeklilik sistemi için önemli reform adımlarının atılması bekleniyor. Bunların başında da Bağ-Kur ve SSK primlerinin 7200 günde eşitlenmesi geliyor. Hal böyle olunca emeklilik tarihinde bir esneme meydana gelmiş olacak. Sigortalılık süresi ve prim gün sayısı için düzenlemede hangi kararların alınacağı merak ediliyor. İşte, erken emeklilik için son dakika gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.06.2023 10:59
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1999-2008 arası sigorta girişi olana 5 yıl kazanç müjdesi! EYT’yi kaçırana erken emeklilik şansı geldi! SGK 2023 prim, yaş tablosu...

Emeklilik için yeni reform adımları yakından takip ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni emeklilik sistemi için bazı ipuçları vermişti. Bu düzenlemelerde bir tanesi de Bağ-Kur prim eşitlemesi için olması planlanıyor. Bağ-Kur'lu 1 milyon esnaf 9000 gün yerine 7.200 gün ile yani 5 yıl önce emekli olabilecek. Bu süreçte erken emeklilik imkanı yakalanacak. İşte, yeni emeklilik reformu için son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1999-2008 arası sigorta girişi olana 5 yıl kazanç müjdesi! EYT’yi kaçırana erken emeklilik şansı geldi! SGK 2023 prim, yaş tablosu...

5 YIL ÖNE ÇEKECEK

Önümüzdeki dönem için de özellikle emeklilik sistemi ile ilgili önemli reformlar yapılması gündemde. Bunların başında da Bağ-Kur ve SSK primlerinin 7200 günde eşitlenmesi geliyor.

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  • 22
1999-2008 arası sigorta girişi olana 5 yıl kazanç müjdesi! EYT’yi kaçırana erken emeklilik şansı geldi! SGK 2023 prim, yaş tablosu...

Böylece Bağ-Kur'lu 1 milyon esnaf 9000 gün yerine 7.200 gün ile yani 5 yıl önce emekli olabilecek.

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  • 22
1999-2008 arası sigorta girişi olana 5 yıl kazanç müjdesi! EYT’yi kaçırana erken emeklilik şansı geldi! SGK 2023 prim, yaş tablosu...

Kapsamın belirlenmesinde esnafın yanında çalışan işçi sayısı basit usulde vergilendirme ve vergiden muaf esnaf olma gibi özelliklere bakılacak. Ancak kapsamın geniş tutularak tüm Bağ-Kurluları kapsaması da gündemde.

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1999-2008 arası sigorta girişi olana 5 yıl kazanç müjdesi! EYT’yi kaçırana erken emeklilik şansı geldi! SGK 2023 prim, yaş tablosu...

Yapılacak indirim, 8 Eylül 1999-30.01.2008 arası sigortalı olan Bağ-Kur'lularda gün sayısı şartı hem kadın hem erkeklerde 25 yıl yani 9 bin gün olarak belirlenmiş ancak yaş şartı kadınlarda 58 erkeklerde ise 60 şartı ile uygulanmıştır.