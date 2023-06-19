1999-2008 arası sigorta girişi olana 5 yıl kazanç müjdesi! EYT’yi kaçırana erken emeklilik şansı geldi! SGK 2023 prim, yaş tablosu...

Emeklilik için yeni reform adımları yakından takip ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni emeklilik sistemi için bazı ipuçları vermişti. Bu düzenlemelerde bir tanesi de Bağ-Kur prim eşitlemesi için olması planlanıyor. Bağ-Kur'lu 1 milyon esnaf 9000 gün yerine 7.200 gün ile yani 5 yıl önce emekli olabilecek. Bu süreçte erken emeklilik imkanı yakalanacak. İşte, yeni emeklilik reformu için son gelişmeler!