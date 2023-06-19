19 Haziran 2023, Pazartesi
1999-2008 arası sigorta girişi olana 5 yıl kazanç müjdesi! EYT'yi kaçırana erken emeklilik şansı geldi! SGK 2023 prim, yaş tablosu...
EYT düzenlemesi sonrasında kapsam dışında kalanlar yeni emeklilik reformu için atılacak adımları yakından takip ediyor. Önümüzdeki dönemde özellikle emeklilik sistemi için önemli reform adımlarının atılması bekleniyor. Bunların başında da Bağ-Kur ve SSK primlerinin 7200 günde eşitlenmesi geliyor. Hal böyle olunca emeklilik tarihinde bir esneme meydana gelmiş olacak. Sigortalılık süresi ve prim gün sayısı için düzenlemede hangi kararların alınacağı merak ediliyor. İşte, erken emeklilik için son dakika gelişmeler!
Giriş Tarihi: 19.06.2023 10:59
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