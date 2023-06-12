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Haberler Galeri 100 bin taşerona kadroda hedef belirlendi! Meclis mesaisi başlıyor! TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, uzman çavuş, KİT...

100 bin taşerona kadroda hedef belirlendi! Meclis mesaisi başlıyor! TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, uzman çavuş, KİT...

100 bin taşerona kadro için düzenlemeler yakından takip ediliyor. Düzenleme için gözler Meclis'e çevrildi. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Taşeron işçilere söz verdim. Önümüzde duruyor, bunu Meclis'i açar açmaz gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullanmıştı. Yeni Meclis'in göreve başlamasının ardından ekonomi için yapılacak düzenlemelerin gündemin ilk maddeleri arasında yer alması bekleniyor. İşte, 100 taşerona kadro düzenlemesi için son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.06.2023 17:02 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 17:02
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100 bin taşerona kadroda hedef belirlendi! Meclis mesaisi başlıyor! TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, uzman çavuş, KİT...

"Taşerona kadro verilecek mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 100 bin taşeronu yakından ilgilendiren düzenleme için Meclis'ten gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Yeni Meclis'in ilk gündem maddelerinden biri taşerona düzenleme olacak. Bu süreçte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın konu hakkında değerlendirmelerine gözler çevrildi. İşte, 100 bin taşerona kadro için son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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100 bin taşerona kadroda hedef belirlendi! Meclis mesaisi başlıyor! TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, uzman çavuş, KİT...

YENİ KABİNE İKİNCİ KEZ TOPLANIYOR!

Yeni Bakanlar Kurulu ile bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı takviminde 14 Haziran 2023 Çarşamba günü işaretlendi.

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100 bin taşerona kadroda hedef belirlendi! Meclis mesaisi başlıyor! TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, uzman çavuş, KİT...

Taşerona kadro, deprem bölgesi konutlarının yanı sıra seçim vaadi olarak açıklanan ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlili kredisi gibi konuların masada olacağı düşünülüyor.

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100 bin taşerona kadroda hedef belirlendi! Meclis mesaisi başlıyor! TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, uzman çavuş, KİT...

TAŞERON İŞÇİ ÇALIŞMASI MECLİS'TE BEKLENİYOR!

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında yaptığı açıklamada çalışmanın neredeyse tamamlandığını aktarmıştı:

"Kamudaki taşeronları planladık. Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu."

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100 bin taşerona kadroda hedef belirlendi! Meclis mesaisi başlıyor! TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, uzman çavuş, KİT...

Taşeron işçiler seçim sonrası Meclis'te beklenen ilk konular arasında yer alıyor.