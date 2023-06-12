100 bin taşerona kadroda hedef belirlendi! Meclis mesaisi başlıyor! TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, uzman çavuş, KİT...

100 bin taşerona kadro için düzenlemeler yakından takip ediliyor. Düzenleme için gözler Meclis'e çevrildi. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Taşeron işçilere söz verdim. Önümüzde duruyor, bunu Meclis'i açar açmaz gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullanmıştı. Yeni Meclis'in göreve başlamasının ardından ekonomi için yapılacak düzenlemelerin gündemin ilk maddeleri arasında yer alması bekleniyor. İşte, 100 taşerona kadro düzenlemesi için son gelişmeler!