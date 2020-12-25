Yetkililer uyardı: Gökten 'iguana' yağıyor! Yere düşenleri yakalayıp yiyorlar

UF / IFAS Fort Lauderdale Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde vahşi yaşam ekolojisi profesörü olan Frank Mazzotti konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İstilacı iguanaların kendi ülkelerinde nesli tükenmekte olan türler olarak görüldükleri noktaya kadar yiyecek olarak avlanmalarının bir nedeni var. İguana etinin tadı mükemmel ve harika bir besin kaynağı" dedi.