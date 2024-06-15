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Eski eşi Arka Sokaklar'ın yıldızı çıktı! 11 yıl evli kaldılar! Günay Karacaoğlu meğer ünlü oyuncuyla aynı dizide...

Bir dönemin reyting rekorları kıran Yarım Elma dizisinde 'Gonca' karakteriyle hafızalara kazınan Günay Karacaoğlu hakkında çıkan gerçekle sosyal medyada gündem oldu. Gözlerden uzak bir hayat süren başarılı oyuncunun eski eşinin kim olduğunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Başarılı oyuncu Günay Karacaoğlu, meğer Arka Sokaklar dizisinin başrolüyle 11 yıl evli kalmış. İşte o isim...

ahaber.com.tr
Giriş: 15.06.2024 12:33 Güncelleme: 15.06.2024 12:33
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Eski eşi Arka Sokaklar’ın yıldızı çıktı! 11 yıl evli kaldılar! Günay Karacaoğlu meğer ünlü oyuncuyla...

2000'li yıllara damga vuran "Yarım Elma" dizisinin başrollerini Janset Paçal ve Günay Karacaoğlu paylaşıyordu. Dizi, yıllar sonra bir araya gelen ikiz kardeşler Yonca ve Gonca'nın hayatını konu alıyordu.

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Eski eşi Arka Sokaklar’ın yıldızı çıktı! 11 yıl evli kaldılar! Günay Karacaoğlu meğer ünlü oyuncuyla aynı dizide...

Rol aldıkları dizi final yapmasına rağmen dostlukları devam eden ikili, Günay Karacaoğlu'nun doğum günü partisinde bir araya gelmişti.

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Eski eşi Arka Sokaklar’ın yıldızı çıktı! 11 yıl evli kaldılar! Günay Karacaoğlu meğer ünlü oyuncuyla...

Diğer yandan, Günay Karacaoğlu'nun eski eşi ile ilgili şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı.

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Eski eşi Arka Sokaklar’ın yıldızı çıktı! 11 yıl evli kaldılar! Günay Karacaoğlu meğer ünlü oyuncuyla...

Gözlerden uzak yaşayan oyuncunun eski eşi Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh'tan başkası değil. Evlilikleri sadece 11 yıl süren oyuncu çiftin yolları "Korkma Ben Yanındayım" isimli dizide tekrardan kesişmişti.

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Eski eşi Arka Sokaklar’ın yıldızı çıktı! 11 yıl evli kaldılar! Günay Karacaoğlu meğer ünlü oyuncuyla...

İşte Günay Karacaoğlu başta olmak üzere ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri...