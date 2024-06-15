Eski eşi Arka Sokaklar'ın yıldızı çıktı! 11 yıl evli kaldılar! Günay Karacaoğlu meğer ünlü oyuncuyla aynı dizide...

Bir dönemin reyting rekorları kıran Yarım Elma dizisinde 'Gonca' karakteriyle hafızalara kazınan Günay Karacaoğlu hakkında çıkan gerçekle sosyal medyada gündem oldu. Gözlerden uzak bir hayat süren başarılı oyuncunun eski eşinin kim olduğunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Başarılı oyuncu Günay Karacaoğlu, meğer Arka Sokaklar dizisinin başrolüyle 11 yıl evli kalmış. İşte o isim...