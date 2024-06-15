15 Haziran 2024, Cumartesi
Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'iydi! Oyunculuğu bıraktı tahta sandalye satıyor! Son hali...
"Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor" filmi, şimdilerde oyuncularıyla gündem oluyor. Filmin dikkat çeken karakterlerinden biri de kıvırcık saçlarıyla tanıdığımız Ömer'i canlandıran oyuncu Talip Güran'dı. Oyunculuğu bırakan Güran'ın yeni işini görenler şoke oldu. Yaşamına başka bir şehirde devam eden Güran, tahta sandalye yapıp satıyor. İşte son hali...
Giriş: 15.06.2024 14:18 Güncelleme: 15.06.2024 14:18
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