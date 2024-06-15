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Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'iydi! Oyunculuğu bıraktı tahta sandalye satıyor! Son hali...

"Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor" filmi, şimdilerde oyuncularıyla gündem oluyor. Filmin dikkat çeken karakterlerinden biri de kıvırcık saçlarıyla tanıdığımız Ömer'i canlandıran oyuncu Talip Güran'dı. Oyunculuğu bırakan Güran'ın yeni işini görenler şoke oldu. Yaşamına başka bir şehirde devam eden Güran, tahta sandalye yapıp satıyor. İşte son hali...

Giriş: 15.06.2024 14:18 Güncelleme: 15.06.2024 14:18
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Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın Kıvırcık Ömer’iydi! Oyunculuğu bıraktı tahta sandalye satıyor! Son hali...

Hababam Sınıfı film serisinin beşincisi olan "Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor," izleyicilere birbirinden komik anlar yaşatmıştı. Filmin unutulmaz karakterlerinden biri olan Kıvırcık Ömer'i canlandıran Talip Güran, o dönemdeki oyunculuk performansı ve kıvırcık saçlarıyla hafızalarda yer etmişti.

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Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın Kıvırcık Ömer’iydi! Oyunculuğu bıraktı tahta sandalye satıyor! Son hali...

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Kemal Sunal'ın yer almadığı ilk Hababam Sınıfı filmdir ve Münir Özkul ise son kez bulunmuştur. Yerli yapımın yönetmenliğini Kartal Tibet üstlendi, yapımcılığını ise Nahit Ataman ve Ertem Eğilmez yürütmüştür. Hababam sınıfı Dokuz Doğuruyor filminin başrollerinde ise Münir Özkul, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Perran Kutman gibi isimler yer almıştır. Film 1978 yılından seyirci karşısına çıktı.

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Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın Kıvırcık Ömer’iydi! Oyunculuğu bıraktı tahta sandalye satıyor! Son hali...

Filmin romantik yakışıklısı kıvırcık saçları ile dikkat çeken Ömer karakterine hayat veren Talip Güran'ın son halini görenler ise bir hayli şaşırıyor.

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Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın Kıvırcık Ömer’iydi! Oyunculuğu bıraktı tahta sandalye satıyor! Son hali...

TAHTA SANDALYE SATIYOR

Yaşamına Bodrum'da devam eden Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i Talip Güran tahta sandalye üretimi yapıyor.

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Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın Kıvırcık Ömer’iydi! Oyunculuğu bıraktı tahta sandalye satıyor! Son hali...

Rengarenk boyadığı tahta sandalyeler ile geçimini sağlayan Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'ini son hali ile tanımak neredeyse imkansız. İşte başta Talip Gürkan olmak üzere birçok ünlü ismin değişimi...