15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde SMA yazılı araçla eylem! Eylemcinin ifadesi ortaya çıktı

Son dakika haberine göre İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Cuma gecesi bir eyleme sahne oldu. R.C.Ç isimli kişinin üzerinde "SMA" yazılı araçla eylemi nedeniyle, köprü trafiğe çift yönlü olarak kapatıldı. Polis tarafından ikna edilip gözaltına alınan R.C.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlanırken ifadesi de ortaya çıktı.

ahaber.com.tr DHA Giriş: 15.06.2024 14:15 Güncelleme: 15.06.2024 14:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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