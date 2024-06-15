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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde SMA yazılı araçla eylem! Eylemcinin ifadesi ortaya çıktı

Son dakika haberine göre İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Cuma gecesi bir eyleme sahne oldu. R.C.Ç isimli kişinin üzerinde "SMA" yazılı araçla eylemi nedeniyle, köprü trafiğe çift yönlü olarak kapatıldı. Polis tarafından ikna edilip gözaltına alınan R.C.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlanırken ifadesi de ortaya çıktı.

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 15.06.2024 14:15 Güncelleme: 15.06.2024 14:15
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde SMA yazılı araçla eylem! Eylemcinin ifadesi ortaya çıktı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, dün saat 22.00 sıralarında bipolar hastası olduğu belirtilen R.C.Ç'nin üzerinde "SMA" yazan otomobil ile köprü üzerine gelerek yolu trafiğe kapatması nedeniyle güvenlik tedbiri olarak köprü çift yönlü trafiğe kapatıldı.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde SMA yazılı araçla eylem! Eylemcinin ifadesi ortaya çıktı

R.C.Ç, polis ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren ikna çalışmalarının ardından teslim oldu.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde SMA yazılı araçla eylem! Eylemcinin ifadesi ortaya çıktı

R.C.Ç'nin teslim olmasının ardından, ilk olarak Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş trafiğe açıldı.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde SMA yazılı araçla eylem! Eylemcinin ifadesi ortaya çıktı

Eylemde kullanılan otomobilin çekilmesinin ardından ise köprü tamamen trafiğe açıldı.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde SMA yazılı araçla eylem! Eylemcinin ifadesi ortaya çıktı

EYLEMİN SEBEBİNİ AÇIKLADI

Gözaltına alınan R.C.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, eylemini SMA hastalarına dikkat çekmek için yaptığını söyledi.