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Venezuela'da depremin acı tablosu havadan görüntülendi! Turizm bölgesi enkaza döndü

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Venezuela'da meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından en ağır hasarı alan bölgelerden biri olan La Guaira kenti, dron kameralarıyla görüntülendi. Bir zamanlar tatilcilerin uğrak noktası olan dünyaca ünlü sahil bölgeleri, şiddetli sarsıntıların ardından saniyeler içinde dev bir enkaz yığınına dönüştü. Görüntüler, felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Venezuela'da depremin acı tablosu havadan görüntülendi! Turizm bölgesi enkaza döndü 1

Venezuela'da 24 Haziran'da 39 saniye arayla meydana gelen 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki depremler, başta La Guaira eyaleti olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde büyük yıkıma neden oldu.

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Venezuela'da depremin acı tablosu havadan görüntülendi! Turizm bölgesi enkaza döndü 2

Çok sayıda binanın çöktüğü felakette sokaklar enkaz yığınına dönerken, altyapıda da ağır hasar oluştu. Depremlerin ardından 942 artçı sarsıntı kaydedildi.

Venezuela depreminde yıkım uzaydan görüntülendi VENEZUELA DEPREMİNDE YIKIM UZAYDAN GÖRÜNTÜLENDİ
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Venezuela'da depremin acı tablosu havadan görüntülendi! Turizm bölgesi enkaza döndü 3

Venezuela İletişim ve Enformasyon Bakanlığı, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 954'e, yaralı sayısının ise 16 bin 592'ye yükseldiğini açıkladı.

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Venezuela'da depremin acı tablosu havadan görüntülendi! Turizm bölgesi enkaza döndü 4

Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil bölgelerinden Caravellada ve Cariba mahallelerinde yaşanan felaket dron ile görüntülendi.

Venezuela'da depremin acı tablosu havadan görüntülendi! Turizm bölgesi enkaza döndü 5

İşte felaketin vurduğu La Guaira'dan yıkımı gözler önüne seren görüntüler...

Venezuela'da depremin acı tablosu havadan görüntülendi! Turizm bölgesi enkaza döndü 6

İşte felaketin vurduğu La Guaira'dan yıkımı gözler önüne seren görüntüler...

Venezuela'da depremin acı tablosu havadan görüntülendi! Turizm bölgesi enkaza döndü 7

İşte felaketin vurduğu La Guaira'dan yıkımı gözler önüne seren görüntüler...

Venezuela'da depremin acı tablosu havadan görüntülendi! Turizm bölgesi enkaza döndü 8

İşte felaketin vurduğu La Guaira'dan yıkımı gözler önüne seren görüntüler...

Venezuela'da depremin acı tablosu havadan görüntülendi! Turizm bölgesi enkaza döndü 9

İşte felaketin vurduğu La Guaira'dan yıkımı gözler önüne seren görüntüler...

Venezuela'da depremin acı tablosu havadan görüntülendi! Turizm bölgesi enkaza döndü 10

İşte felaketin vurduğu La Guaira'dan yıkımı gözler önüne seren görüntüler...

Venezuela'da depremin acı tablosu havadan görüntülendi! Turizm bölgesi enkaza döndü 11

İşte felaketin vurduğu La Guaira'dan yıkımı gözler önüne seren görüntüler...

Venezuela'da depremin acı tablosu havadan görüntülendi! Turizm bölgesi enkaza döndü 12

İşte felaketin vurduğu La Guaira'dan yıkımı gözler önüne seren görüntüler...

Venezuela'da depremin acı tablosu havadan görüntülendi! Turizm bölgesi enkaza döndü 13

İşte felaketin vurduğu La Guaira'dan yıkımı gözler önüne seren görüntüler...

Venezuela'da depremin acı tablosu havadan görüntülendi! Turizm bölgesi enkaza döndü 14

İşte felaketin vurduğu La Guaira'dan yıkımı gözler önüne seren görüntüler...

Venezuela'da depremin acı tablosu havadan görüntülendi! Turizm bölgesi enkaza döndü 15

İşte felaketin vurduğu La Guaira'dan yıkımı gözler önüne seren görüntüler...

Venezuela'da depremin acı tablosu havadan görüntülendi! Turizm bölgesi enkaza döndü 16

İşte felaketin vurduğu La Guaira'dan yıkımı gözler önüne seren görüntüler...

Venezuela'da depremin acı tablosu havadan görüntülendi! Turizm bölgesi enkaza döndü 17

İşte felaketin vurduğu La Guaira'dan yıkımı gözler önüne seren görüntüler...

Venezuela'da depremin acı tablosu havadan görüntülendi! Turizm bölgesi enkaza döndü 18

İşte felaketin vurduğu La Guaira'dan yıkımı gözler önüne seren görüntüler...

Venezuela'da depremin acı tablosu havadan görüntülendi! Turizm bölgesi enkaza döndü 19

İşte felaketin vurduğu La Guaira'dan yıkımı gözler önüne seren görüntüler...

Venezuela'da depremin acı tablosu havadan görüntülendi! Turizm bölgesi enkaza döndü 20

İşte felaketin vurduğu La Guaira'dan yıkımı gözler önüne seren görüntüler...

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