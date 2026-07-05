Venezuela'da depremin acı tablosu havadan görüntülendi! Turizm bölgesi enkaza döndü
Venezuela'da meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından en ağır hasarı alan bölgelerden biri olan La Guaira kenti, dron kameralarıyla görüntülendi. Bir zamanlar tatilcilerin uğrak noktası olan dünyaca ünlü sahil bölgeleri, şiddetli sarsıntıların ardından saniyeler içinde dev bir enkaz yığınına dönüştü. Görüntüler, felaketin boyutunu gözler önüne serdi.
Venezuela'da 24 Haziran'da 39 saniye arayla meydana gelen 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki depremler, başta La Guaira eyaleti olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde büyük yıkıma neden oldu.
Çok sayıda binanın çöktüğü felakette sokaklar enkaz yığınına dönerken, altyapıda da ağır hasar oluştu. Depremlerin ardından 942 artçı sarsıntı kaydedildi.
Venezuela İletişim ve Enformasyon Bakanlığı, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 954'e, yaralı sayısının ise 16 bin 592'ye yükseldiğini açıkladı.
Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil bölgelerinden Caravellada ve Cariba mahallelerinde yaşanan felaket dron ile görüntülendi.
İşte felaketin vurduğu La Guaira'dan yıkımı gözler önüne seren görüntüler...