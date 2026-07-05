Venezuela'da depremin acı tablosu havadan görüntülendi! Turizm bölgesi enkaza döndü

Venezuela'da meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından en ağır hasarı alan bölgelerden biri olan La Guaira kenti, dron kameralarıyla görüntülendi. Bir zamanlar tatilcilerin uğrak noktası olan dünyaca ünlü sahil bölgeleri, şiddetli sarsıntıların ardından saniyeler içinde dev bir enkaz yığınına dönüştü. Görüntüler, felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Venezuela'da 24 Haziran'da 39 saniye arayla meydana gelen 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki depremler, başta La Guaira eyaleti olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde büyük yıkıma neden oldu. YIKIMIN ORTASINDA NEFES ARAYIŞI

Çok sayıda binanın çöktüğü felakette sokaklar enkaz yığınına dönerken, altyapıda da ağır hasar oluştu. Depremlerin ardından 942 artçı sarsıntı kaydedildi. VENEZUELA DEPREMİNDE YIKIM UZAYDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Venezuela İletişim ve Enformasyon Bakanlığı, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 954'e, yaralı sayısının ise 16 bin 592'ye yükseldiğini açıkladı. VENEZUELA'YI VURAN DEPREM FELAKETİ! İŞTE KARE KARE BÜYÜK YIKIM

Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil bölgelerinden Caravellada ve Cariba mahallelerinde yaşanan felaket dron ile görüntülendi.