Türk SİHA’ları ABD basınında! En çarpıcı yorum: Kalaşnikof gibi

KALAŞNİKOFLAR GİBİ SAVAŞI DÖNÜŞTÜRDÜ

Hürriyet gazetesinin aktardığı habere göre, ABD ve İsrail, uzun süredir terörle mücadele operasyonlarında çok gelişmiş drone'lar kullanıyor. Ancak askeri üstünlüklerini korumak için bunları müttefiklerine bile satmaktan kaçınıyorlar. Oluşan boşluğu başta Çin olmak üzere diğer üreticilerin doldurmaya başladığının görülmesi üzerine ihracat önündeki engeller Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkeler için hafifletilmeye başlansa da silahlı drone teknolojilerinde yaşanan devrimde öncü Türkiye'nin Bayraktar TB2'si oldu.