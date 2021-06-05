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Türk SİHA’ları ABD basınında! En çarpıcı yorum: Kalaşnikof gibi

Batı basınının Türk SİHA'larına ilgisi sürüyor. 44 gün süren İkinci Karabağ Savaşı sırasında gösterdiği etkili performans sonrası Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, "Türkiye'nin düşük maliyetli silahlı dronları (SİHA) savaş alanlarını yeniden şekillendirdi" başlığıyla verdiği haberinde, Türk SİHA'larının savaş alanlarındaki başarılarına dikkat çekti. "TB2 nitelikleriyle 20'nci yüzyılda savaş alanlarını dönüştüren Sovyet silahı Kalaşnikof olarak bilinen AK-47'leri anımsatıyor." ifadeleri kullanıldı.

Giriş Tarihi: 05.06.2021 09:57 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021 10:01
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Türk SİHA’ları ABD basınında! En çarpıcı yorum: Kalaşnikof gibi

Dünya çapında küçük ordular, ucuz ve silah taşıyabilen drone'larla askeri kapasitelerini takviye ediyor. Bu yeni savaş taktiği, başarısını Karabağ'da kanıtladı ve Türkiye-Rusya eksenindeki stratejik dengenin değişmesini sağladı.

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Türk SİHA’ları ABD basınında! En çarpıcı yorum: Kalaşnikof gibi

Türkiye'nin ürettiği düşük maliyetli silahlı insansız hava araçları (SİHA), Rus yapımı zırhlı araçlar ile hava savunma sistemlerini Rusya destekli Suriye, Libya ve Ermenistan'da yok etti. Bu gelişme, geleceğin savaşlarını son teknoloji pahalı silahların yanında ucuz ama etkili sistemlerin şekillendireceğine işaret ediyor.

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Türk SİHA’ları ABD basınında! En çarpıcı yorum: Kalaşnikof gibi

DÜŞÜK MALİYETLİ BİR SEÇENEK
Tek başına ya da gruplar halinde operasyon icra edebilme kabiliyetine sahip bu silahlar, yerde her şeyden habersiz askerler ile zırhlı araçları sürpriz şekilde avlayabiliyor. Bundan önce bu iş için pahalı savaş uçakları kullanılıyordu. Amerikan F-16'ları gibi geleneksel savaş uçakları ile kıyaslandığında SİHA'lar hem üretim hem operasyon maliyeti açısından büyük avantaj sağlıyor

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Türk SİHA’ları ABD basınında! En çarpıcı yorum: Kalaşnikof gibi

Pilotların hayatının riske atılmıyor olması da bir başka önemli kazanım. Drone'ların bu avantajına dikkat çeken ve düşük maliyetinin orduya daha fazla risk alma imkânı verdiğini söyleyen Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de "bir hedef belirleyebildikleri sürece" bu araçlardan "bir, iki hatta üç tanesinin" kaybedilmesinin sorun olmadığını söylüyor.

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Türk SİHA’ları ABD basınında! En çarpıcı yorum: Kalaşnikof gibi

KALAŞNİKOFLAR GİBİ SAVAŞI DÖNÜŞTÜRDÜ
Hürriyet gazetesinin aktardığı habere göre, ABD ve İsrail, uzun süredir terörle mücadele operasyonlarında çok gelişmiş drone'lar kullanıyor. Ancak askeri üstünlüklerini korumak için bunları müttefiklerine bile satmaktan kaçınıyorlar. Oluşan boşluğu başta Çin olmak üzere diğer üreticilerin doldurmaya başladığının görülmesi üzerine ihracat önündeki engeller Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkeler için hafifletilmeye başlansa da silahlı drone teknolojilerinde yaşanan devrimde öncü Türkiye'nin Bayraktar TB2'si oldu.