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Türk SİHA’ları ABD basınında! En çarpıcı yorum: Kalaşnikof gibi
Batı basınının Türk SİHA'larına ilgisi sürüyor. 44 gün süren İkinci Karabağ Savaşı sırasında gösterdiği etkili performans sonrası Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, "Türkiye'nin düşük maliyetli silahlı dronları (SİHA) savaş alanlarını yeniden şekillendirdi" başlığıyla verdiği haberinde, Türk SİHA'larının savaş alanlarındaki başarılarına dikkat çekti. "TB2 nitelikleriyle 20'nci yüzyılda savaş alanlarını dönüştüren Sovyet silahı Kalaşnikof olarak bilinen AK-47'leri anımsatıyor." ifadeleri kullanıldı.
Giriş Tarihi: 05.06.2021 09:57 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021 10:01
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