16 Mart 2025, Pazar
Trump'ın ilk hedefi oldular! Kimdir bu Husiler? İşte askeri kapasiteleri
ABD Başkanı Donald Trump, göreve başladığı 3. ayını henüz doldurmamışken Yemen'deki Husilere yönelik ABD ordusuna "vur" emri verdiğini açıkladı. Gece boyu Yemen'in başkenti Sana ve Sada illerine yoğun bombardıman gerçekleştirilirken Trump'ın ilk hedefine koyduğu Husiler saldırıların karşılıksız kalmayacağını söyledi. Orta Doğu'da açılan yeni cepheyle beraber Husiler yeniden gündemde. Peki bu Husiler kim? Bölgesel bir güç mü yoksa tehdit mi? Askeri kapasiteleri ne? İşte varoluşlarından ideolojilerine ve askeri kapasitelerine Husiler...
Giriş Tarihi: 16.03.2025 11:12 Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 12:28