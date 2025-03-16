Trump’ın ilk hedefi oldular! Kimdir bu Husiler? İşte askeri kapasiteleri

3. UZUN MENZİLLİ SALDIRILAR VE ULUSLARARASI TEHDİT

Husiler, Yemen sınırlarını aşan saldırılar gerçekleştirebilecek kapasiteye ulaştı:

2019 Suudi Aramco Saldırısı: Suudi Arabistan'ın en büyük petrol tesislerine İHA ve füze saldırısı düzenlediler, küresel petrol fiyatlarını etkilediler.

2022 Abu Dabi Saldırısı: BAE'nin başkentini hedef alan drone saldırısı sonucu 3 kişi öldü.

2023 Kızıldeniz Ticari Gemilere Saldırılar: Husiler, İsrail'e ait olduğunu iddia ettikleri gemilere dron ve füze saldırıları düzenledi.

"PEK ÇOK ÜLKEDE BULUNMAYAN GELİŞMİŞ SİLAHLARA SAHİBİZ"

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de birkaç ay önce yaptığı bir açıklamada grubun cephaneliğine dikkat çekmiş, pek çok ülkede bulunmayan gelişmiş askeri silahlara sahip olduklarını, bunların başında da füze gücünün geldiğini belirtmişti.

"Birçok ülkede bulunmayan gelişmiş askeri silahlara sahibiz ve bunların başında da hayati ve etkin bir rol oynayan füze gücü geliyor." diyen Husi açıklamasında Yemen'in deniz gücü, insansız hava araçları (İHA), kara kuvvetlerinin ileri bir seviyeye ulaştığını kaydetmişti.