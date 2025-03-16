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Trump'ın ilk hedefi oldular! Kimdir bu Husiler? İşte askeri kapasiteleri

ABD Başkanı Donald Trump, göreve başladığı 3. ayını henüz doldurmamışken Yemen'deki Husilere yönelik ABD ordusuna "vur" emri verdiğini açıkladı. Gece boyu Yemen'in başkenti Sana ve Sada illerine yoğun bombardıman gerçekleştirilirken Trump'ın ilk hedefine koyduğu Husiler saldırıların karşılıksız kalmayacağını söyledi. Orta Doğu'da açılan yeni cepheyle beraber Husiler yeniden gündemde. Peki bu Husiler kim? Bölgesel bir güç mü yoksa tehdit mi? Askeri kapasiteleri ne? İşte varoluşlarından ideolojilerine ve askeri kapasitelerine Husiler...

Giriş Tarihi: 16.03.2025 11:12 Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 12:28
Trump’ın ilk hedefi oldular! Kimdir bu Husiler? İşte askeri kapasiteleri

ABD Başkanı Trump'ın görevinde ilk hedefine koyduğu grup olarak Husiler yeniden gündemde.

Trump’ın ilk hedefi oldular! Kimdir bu Husiler? İşte askeri kapasiteleri

Orta Doğu'da yükselen tansiyonun bilançosu 31 sivilin hayatını kaybetmesiyle ağırlaşırken gerçekleşen saldırılara yönelik Husilerin siyasi bürosundan açıklama geldi.

Trump’ın ilk hedefi oldular! Kimdir bu Husiler? İşte askeri kapasiteleri

Açıklamada, bu saldırıların karşılıksız kalmayacağı ve Husilerin silahlı kuvvetlerinin tırmanışa tırmanışla karşılık vermeye hazır olduğu ifade edildi.

KİM BU HUSİLER?

Peki bu Husiler kim? Askeri güçleri ne?

Trump’ın ilk hedefi oldular! Kimdir bu Husiler? İşte askeri kapasiteleri

Yemen'de İsrail karşıtı direnişin önemli bir parçası olan Husiler, İran'dan destek alan Şii bir örgüt. Başkent Sana'nın yanı sıra ülkenin kuzeyini ve Kızıldeniz kıyılarını kontrol ediyorlar. 7 Ekim'de İsrail'in Gazze saldırılarının başlamasıyla, Filistin'e destek için Kızıldeniz'de İsrail'e ait veya İsrail'e giden gemileri hedef almaya başladılar. Ensar Allah adıyla da bilinen Husiler, bu saldırılar nedeniyle ABD ve İngiltere'nin hedefi haline geldi.

Trump’ın ilk hedefi oldular! Kimdir bu Husiler? İşte askeri kapasiteleri

HUSİLER NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Husiler, 1990'lı yıllarda Yemen'in kuzeybatısındaki Saada bölgesinde, Zeydi Şiiliğini savunmak amacıyla ortaya çıktı. Adlarını, hareketin önde gelen isimlerinden Hüseyin Bedreddin El Husi'den alıyorlar.

2003'te ABD'nin Irak'ı işgal etmesiyle Amerikan karşıtı gösteriler düzenlemeye başladılar. Yemen hükümetini de ABD'nin bir müttefiki olarak gördükleri için hedef aldılar. "Amerika'ya ölüm, İsrail'e ölüm" sloganlarıyla dikkat çektiler.

Trump’ın ilk hedefi oldular! Kimdir bu Husiler? İşte askeri kapasiteleri

DİRENİŞTEN SİLAHLI İSYANA: HUSİLERİN YÜKSELİŞİ

Zamanla dini hareketten silahlı isyana dönüşen Husiler, Yemen hükümetiyle çatışmaya girdi. 2004'te liderleri Hüseyin Bedreddin El Husi, hükümet güçleri tarafından öldürüldü. Ancak hareket durmadı. 2014'te başkent Sana'yı ele geçirerek Yemen'de dengeleri değiştirdiler.

ABD destekli Yemen Devlet Başkanı Abid Rabbo Mansur Hadi, 2015'te Suudi Arabistan'a kaçmak zorunda kaldı. Bu olay, ülkeyi yıllarca sürecek bir iç savaşa sürükledi.

Trump’ın ilk hedefi oldular! Kimdir bu Husiler? İşte askeri kapasiteleri

HUSİLERİN ARKASINDAKİ DESTEK İRAN

Yemen iç savaşında, Husilere İran destek verirken, Yemen hükümeti Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon tarafından desteklendi. ABD de koalisyona askeri yardım sağladı.

2019'da Husiler, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine saldırarak küresel petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu. 2022'de ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye drone saldırısı düzenlediler.

Bir süre sonra Suudi Arabistan, Husilerle müzakere masasına oturdu. Barış görüşmeleri zaman zaman aksasa da devam ediyor.

Trump’ın ilk hedefi oldular! Kimdir bu Husiler? İşte askeri kapasiteleri

SÜVEYŞ KANALI'NDA GERİLİM

Küresel ticaretin yaklaşık %12'si, Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan Süveyş Kanalı üzerinden gerçekleşiyor. Husilerin Kızıldeniz'deki saldırıları, bu kritik deniz yolunu tehlikeye atarak dünya ekonomisini sarsabilecek bir risk oluşturuyor.

Trump’ın ilk hedefi oldular! Kimdir bu Husiler? İşte askeri kapasiteleri

HUSİLERİN İDEOLOJİSİ VE HEDEFİ NE?

Husiler, kendilerini yalnızca Yemen'deki bir grup olarak değil, küresel "direniş ekseni"nin bir parçası olarak görüyorlar. İran'ın desteklediği Hizbullah'la ideolojik bağları var. Ayrıca Filistin davasına verdikleri destekle kendilerini bölgesel güç mücadelesinin merkezine oturtuyorlar.

Trump’ın ilk hedefi oldular! Kimdir bu Husiler? İşte askeri kapasiteleri

KIZILDENİZ'DE GERİLİM: HUSİLER NEDEN GEMİLERE SALDIRIYOR?

Husiler, Gazze Savaşı'nın başlamasıyla birlikte, İsrail'e destek verdiğini düşündükleri uluslararası ticari gemileri hedef almaya başladı. Kasım ayında İsrail'e ait olduğunu iddia ettikleri bir kargo gemisini ele geçirdiler. Ocak ayında ise Kızıldeniz'de bir ABD gemisine füze ve kamikaze drone saldırısı düzenlediklerini duyurdular.

ABD ve Japonya'nın sunduğu karar tasarısıyla, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 11 Ocak'ta Husilerin saldırılarını durdurmasını talep etti. Ancak Husiler, Kızıldeniz'de varlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

Trump’ın ilk hedefi oldular! Kimdir bu Husiler? İşte askeri kapasiteleri

HUSİLERİN ASKERİ GÜCÜ NE KADAR?

Husilerin ellerinde balistik füzeler, kamikaze dronlar ve gelişmiş insansız hava araçları bulunuyor. İran'dan teknoloji desteği aldıkları iddia ediliyor. Suudi Arabistan ve BAE'ye yönelik saldırıları, askeri kapasitelerinin küçümsenmemesi gerektiğini gösteriyor.

Husiler, yıllar içinde gerilla taktiklerinden gelişmiş askeri stratejilere kadar uzanan bir dönüşüm yaşadı. İran'ın desteğiyle, özellikle füze ve insansız hava aracı (İHA) kapasitesini büyük ölçüde artırdılar.

Trump’ın ilk hedefi oldular! Kimdir bu Husiler? İşte askeri kapasiteleri

1. BALİSTİK FÜZELER VE İHA'LAR

Husiler, Yemen iç savaşının ilk yıllarında küçük çaplı silahlarla savaşırken, bugün uzun menzilli balistik füzeler ve gelişmiş insansız hava araçları (İHA) kullanıyorlar.

Balistik Füzeler:

Burkan-2H: Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a kadar ulaşabilen balistik füze.

Quds-2: İran yapımı olduğu iddia edilen, İsrail'e ulaşabilecek menzildeki seyir füzesi.

Zulfiqar: 1500 km menzile ulaşabilen gelişmiş bir balistik füze.

Trump’ın ilk hedefi oldular! Kimdir bu Husiler? İşte askeri kapasiteleri

İnsansız Hava Araçları (İHA):

Samad-3: Uzun menzilli ve patlayıcı taşıyan bir kamikaze drone.

Qasef-2K: İran'ın "Ababil" modeli baz alınarak geliştirilmiş patlayıcı yüklü bir İHA.

Shahed-136: İran'ın Husilere sağladığı iddia edilen kamikaze dronlar.

Trump’ın ilk hedefi oldular! Kimdir bu Husiler? İşte askeri kapasiteleri

2. DENİZ SALDIRI KAPASİTESİ

Husiler, Kızıldeniz'deki saldırılarında sadece füzeler değil, deniz dronları ve insansız su altı araçları da kullanıyor.

İnsansız Deniz Araçları (USV): Patlayıcı yüklü kamikaze botlar, büyük ticari gemilere zarar vermek için kullanılıyor.

Deniz Mayınları: Suudi Arabistan ve BAE'ye ait gemileri hedef almak için döşendiği belirtiliyor.

Trump’ın ilk hedefi oldular! Kimdir bu Husiler? İşte askeri kapasiteleri

3. UZUN MENZİLLİ SALDIRILAR VE ULUSLARARASI TEHDİT

Husiler, Yemen sınırlarını aşan saldırılar gerçekleştirebilecek kapasiteye ulaştı:

2019 Suudi Aramco Saldırısı: Suudi Arabistan'ın en büyük petrol tesislerine İHA ve füze saldırısı düzenlediler, küresel petrol fiyatlarını etkilediler.

2022 Abu Dabi Saldırısı: BAE'nin başkentini hedef alan drone saldırısı sonucu 3 kişi öldü.

2023 Kızıldeniz Ticari Gemilere Saldırılar: Husiler, İsrail'e ait olduğunu iddia ettikleri gemilere dron ve füze saldırıları düzenledi.

"PEK ÇOK ÜLKEDE BULUNMAYAN GELİŞMİŞ SİLAHLARA SAHİBİZ"

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de birkaç ay önce yaptığı bir açıklamada grubun cephaneliğine dikkat çekmiş, pek çok ülkede bulunmayan gelişmiş askeri silahlara sahip olduklarını, bunların başında da füze gücünün geldiğini belirtmişti.

"Birçok ülkede bulunmayan gelişmiş askeri silahlara sahibiz ve bunların başında da hayati ve etkin bir rol oynayan füze gücü geliyor." diyen Husi açıklamasında Yemen'in deniz gücü, insansız hava araçları (İHA), kara kuvvetlerinin ileri bir seviyeye ulaştığını kaydetmişti.

Trump’ın ilk hedefi oldular! Kimdir bu Husiler? İşte askeri kapasiteleri

HUSİLERİN KÜRESEL POLİTİKADAKİ ROLÜ

Husiler sadece Yemen'in değil, Kızıldeniz ve hatta küresel ticaretin önemli bir aktörü haline geldiler. Onların Kızıldeniz'de gemilere saldırması, petrol fiyatlarını ve lojistik hatlarını etkileyerek küresel ekonomiye doğrudan zarar verebiliyor.