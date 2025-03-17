17 Mart 2025, Pazartesi
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Yemen’deki Husiler kim ve nasıl ortaya çıktılar? Kızıldeniz’de tansiyon yükseliyor | ANALİZ
İsrail'in Gazze'deki katliamları dünya ticaretinin kalbinin attığı Kızıldeniz'de de etkisini gösterdi. Husilerin Kızıldeniz'deki gemileri hedef almasının ardından ABD ve İngiltere, Yemen'e hava saldırıları gerçekleştirdi. Öyle ki her geçen gün bölgede tansiyon artıyor. Peki küresel ticaretin rotası Kızıldeniz'de neler oluyor? Hegemonik güçler neyi amaçlıyor? Detaylar analiz haberimizde...