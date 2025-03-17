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Yemen’deki Husiler kim ve nasıl ortaya çıktılar? Kızıldeniz’de tansiyon yükseliyor | ANALİZ

Yemen’deki Husiler kim ve nasıl ortaya çıktılar? Kızıldeniz’de tansiyon yükseliyor | ANALİZ

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.03.2025 08:40
İsrail'in Gazze'deki katliamları dünya ticaretinin kalbinin attığı Kızıldeniz'de de etkisini gösterdi. Husilerin Kızıldeniz'deki gemileri hedef almasının ardından ABD ve İngiltere, Yemen'e hava saldırıları gerçekleştirdi. Öyle ki her geçen gün bölgede tansiyon artıyor. Peki küresel ticaretin rotası Kızıldeniz'de neler oluyor? Hegemonik güçler neyi amaçlıyor? Detaylar analiz haberimizde...
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Yemen’deki Husiler kim ve nasıl ortaya çıktılar? Kızıldeniz’de tansiyon yükseliyor | ANALİZ
Yemen’deki Husiler kim ve nasıl ortaya çıktılar? Kızıldeniz’de tansiyon yükseliyor | ANALİZ
Yemen’deki Husiler kim ve nasıl ortaya çıktılar? Kızıldeniz’de tansiyon yükseliyor | ANALİZ
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