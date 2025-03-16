Kim bu Husiler? Trump Husiler’e neden savaş açtı? A Haber’de anlattı

Amerika Birleşik Devletleri neden Yemen'i vurdu? Donald Trump bu saldırı ile ne amaçlıyor? Bundan sonraki hamleleri ne olur? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ülger, saldırının amacını 3 maddeyle anlattı.

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