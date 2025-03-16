16 Mart 2025, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Kim bu Husiler? Trump Husiler'e neden savaş açtı? A Haber'de anlattı
Amerika Birleşik Devletleri neden Yemen'i vurdu? Donald Trump bu saldırı ile ne amaçlıyor? Bundan sonraki hamleleri ne olur? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ülger, saldırının amacını 3 maddeyle anlattı.