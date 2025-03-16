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Kim bu Husiler? Trump Husiler’e neden savaş açtı? A Haber’de anlattı

Kim bu Husiler? Trump Husiler'e neden savaş açtı? A Haber'de anlattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.03.2025 12:27
Güncelleme:16.03.2025 12:27
Amerika Birleşik Devletleri neden Yemen'i vurdu? Donald Trump bu saldırı ile ne amaçlıyor? Bundan sonraki hamleleri ne olur? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ülger, saldırının amacını 3 maddeyle anlattı.
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Kim bu Husiler? Trump Husiler’e neden savaş açtı? A Haber’de anlattı
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