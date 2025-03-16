ABD Başkanı Donald Trump Husiler'e neden savaş açtı? Uzman isimden çarpıcı "kara harekatı" vurgusu: 3 boyut öne çıkıyor...

İRAN'I SIKIŞTIRMA ÇABASI

Üçüncü olarak da İran'a yönelik olarak sıkıştırma amacı taşıyor. Trump İran'a yönelik olarak geçen hafta bir mektup gönderdiğini iddia etti. İran tarafı bunu almadıklarını söylediler. Fakat mektubun içeriği açıklandı. ABD yönetimi İran üzerinde baskı kurarak İran'ın Çin ile olan petrol faaliyetlerini sınırlandırmak istiyor. İsrail faktörüne dikkat çekmemiz gerekiyor. Netanyahu İran'ın faaliyetlerinden tedirgin. İran 3-4 yıldır uranyum zenginleştirme faaliyetlerini kendi başına yürütüyor. Daha önceden denetim vardı. Tedirginlikle endişe ile izliyor. En çok kaygı taşıyan ülke İsrail.