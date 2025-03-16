16 Mart 2025, Pazar
ABD Başkanı Donald Trump Husiler'e neden savaş açtı? Uzman isimden çarpıcı "kara harekatı" vurgusu: 3 boyut öne çıkıyor...
Amerika Birleşik Devletleri neden Yemen'i vurdu? Donald Trump bu saldırı ile ne amaçlıyor? Bundan sonraki hamleleri ne olur? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ülger, saldırının amacını 3 maddeyle anlattı.
Giriş Tarihi: 16.03.2025 12:17 Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 12:28