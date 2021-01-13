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Son dakika: ABD'de kırmızı alarm! Muhafızlar kongre binası çevresine konuşlandırıldı

Son dakika: ABD'de hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri Trump taraftarlarının yeni Başkan Joe Biden'ın yemin törenini sabote edeceklerini açıklamasının ardından teyakkuza geçti, 15.000 Ulusal Muhafız kongre binası çevresine konuşlandırıldı.

Giriş Tarihi: 13.01.2021 14:34 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021 14:34
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Son dakika: ABD'de kırmızı alarm! Muhafızlar kongre binası çevresine konuşlandırıldı
Savunma bakanlığı yetkililerinden Ryan McCarthy Joe Biden'ın yemin töreni hazırlıkları kapsamında, Ulusal Muhafız birliklerinin Kongre Binası çevresinde güvenlikten sorumlu olacağını söyledi. Başkent Washington’a yaklaşık 15.000 askerin konuşlandırılması bekleniyor.
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Son dakika: ABD'de kırmızı alarm! Muhafızlar kongre binası çevresine konuşlandırıldı
McCarthy, kongre binasının etrafına konuşlandırılacak askerlerin ağır silah taşıyacağını ve ciddi önlemler alacaklarını söyledi.
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Son dakika: ABD'de kırmızı alarm! Muhafızlar kongre binası çevresine konuşlandırıldı
McCarthy'nin kararı ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile fikir alışverişinde bulunarak aldıklarını belirtti.
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Son dakika: ABD'de kırmızı alarm! Muhafızlar kongre binası çevresine konuşlandırıldı
Pentagon yetkilileri, ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin yapacağı iddia edilen protestolardan derinden endişe duyduklarını söyledi. Yetkililer, bazıları silahlı olacaklarını söyleyen ve çoğu Trump'ın destekçilerinden oluşan yaklaşık 16 grubun Washington'da protestolar düzenlemek için harekete geçeceği istihbaratı aldıklarını aktardı.
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Son dakika: ABD'de kırmızı alarm! Muhafızlar kongre binası çevresine konuşlandırıldı
Pentagon yetkililerinin tek endişe kaynağı göstericiler değil, yetkililer intihar drone’u saldırısı yapılacağından şüphe ediyorlar. Yetkililer ABD’de birçok kişinin bireysel silaha sahip olduğunu ve bu silahlardan bazılarının Biden’ın yemin törenini provoke etmek kullanılabileceğine dikkat çekti.