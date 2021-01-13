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Son dakika: ABD'de kırmızı alarm! Muhafızlar kongre binası çevresine konuşlandırıldı
Son dakika: ABD'de hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri Trump taraftarlarının yeni Başkan Joe Biden'ın yemin törenini sabote edeceklerini açıklamasının ardından teyakkuza geçti, 15.000 Ulusal Muhafız kongre binası çevresine konuşlandırıldı.
Giriş Tarihi: 13.01.2021 14:34Güncelleme Tarihi: 13.01.2021 14:34