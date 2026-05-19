Sumud'a destek çığ gibi! Türkiye genelinde İsrail'in saldırıları protesto edildi
Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in uluslararası sularda müdahale etmesi Türkiye'nin dört bir yanında büyük tepkiye neden oldu. İstanbul'dan İzmir'e, Hatay'dan Sakarya'ya kadar birçok noktada meydanlara çıkan vatandaşlar, İsrail'in saldırılarını protesto ederek Gazze ablukasının kaldırılması çağrısı yaptı.
İSTANBUL
İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda gerçekleştirdiği saldırı, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi. Katılımcılar, "Sumud'a selam, direnişe devam" şeklinde slogan attı.
Üsküdar Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, "Rotamız Gazze, yükümüz umut" yazılı pankart açtı.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan eylemde katılımcılar, "Nehirden denize özgür Filistin", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Sumud Filosu onurumuzdur", "Gazze'ye selam direnişe devam" sloganları attı, meşale yaktı.
İZMİR
İzmir'de, İsrail'in, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki gösterildi.
İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK) ve İHH İnsani Yardım Derneği İzmir Şubesi öncülüğünde Konak Meydanı'nda toplananlar, İsrail'in saldırısını kınadı.
Grup adına açıklama yapan İSTOK Dönem Başkanı Mehmet Çevik, uluslararası sularda, mazlumlara umut olabilmek için yola çıkan Sumud Filosu'nun İsrail rejiminin korsan baskınına uğradığını söyledi.
Çevik, filonun 39 ülkeden farklı dinlere mensup 500'e yakın aktivistin, İsrail ve destekçilerinin zulmüne karşı duruşunu simgelediğini söyledi.
"GAZZE'DEKİ ZULMÜ GİZLEYEMEZSİNİZ"
İsrail'in aktivistleri gözaltına alarak Gazze'deki zulmü gizleyemeyeceğini belirten Çevik, sözlerini şöyle sürdürdü:
"En temel insani yardımların bile Gazze'ye girişini engelleyerek milyonlarca insanı açlığa mahkum eden İsrail, şimdi de o açlığın ve zulümlerin son bulmasını isteyen uluslararası dayanışmayı kelepçelemeye çalışmaktadır. Buradan işgalcilere sesleniyoruz. Aktivistleri gözaltına alarak, gemilere el koyarak Gazze'deki zulmü dünyadan gizleyemezsiniz."
Çok sayıda gemi ve teknenin şu anda Gazze'ye doğru seferine devam ettiğini belirten Çevik, "Bu saldırı, sadece bir filoya ya da bir grup aktiviste yapılmamıştır. Bu korsan saldırı, uluslararası hukuka, seyrüsefer serbestisine ve en önemlisi insanlık onuruna yapılmıştır. Açık denizde, hiçbir hukuki dayanağı olmadan yapılan bu korsanlık, İsrail'in kendini hukukun üstünde gördüğünün, bir terör oluşumu olduğunun kanıtıdır." ifadelerini kullandı.
Açıklamanın ardından katılımcılar, Filistin için dua etti.
SAKARYA
Sakarya'da düzenlenen gösteride İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda gerçekleştirdiği saldırı ve Gazze'ye uygulanan abluka protesto edildi.
Adapazarı ilçesinde bulunan tarihi Orhan Camii'nde kılınan akşam namazının ardından cami önünde toplanan kalabalık, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırıyı ve Gazze'deki ablukayı protesto etti.
Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Temsilcisi Muhammed Erkan Hakimoğlu, grup adına yaptığı açıklamada bu davranışın bir korsanlık ve soykırım olduğunu söyledi. Hakimoğlu, "İsrail'in uluslararası sularda işlediği bu korsanlık suçunun Lahey'de devam eden soykırım ve savaş suçları davalarına ek bir dosya olarak girmesi için üye devletleri göreve çağırıyoruz. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) başta olmak üzere deniz seyir güvenliğinden sorumlu tüm küresel kurumları, İsrail'e karşı net tavır almaya ve yaptırım uygulamaları gerektiğini hatırlatıyoruz" dedi.